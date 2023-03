Das Nationalteam darf nicht nach Hütteldorf. Foto: APA/TOBIAS STEINMAURER

Wien – Österreichs Fußball-Nationalteam muss sein wichtiges Heimspiel in der EM-Qualifikation am 20. Juni gegen Schweden entgegen den Bestrebungen von Teamchef Ralf Rangnick im Ernst-Happel-Stadion austragen. Das Allianz Stadion von Rapid stehe wegen im Sommer notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen am Rasen nicht zur Verfügung. Darüber habe der Club den ÖFB informiert, bestätigte der Fußball-Bund am Montag in einer Aussendung.

Der ÖFB hatte von der UEFA für die Spielort-Nennung eine Nachfrist bis Dienstag erhalten, um auch die Möglichkeiten mit Rapid auszuloten. Im 2016 eröffneten Allianz Stadion ist bisher kein Länderspiel über die Bühne gegangen. Anhänger wie Anrainer haben stets Bedenken geäußert, denen der Club gefolgt ist. Rangnick hatte sich zuletzt allerdings für ein Umdenken stark gemacht, zumal dem Deutschen die mangelnde Heimspielatmosphäre im weitläufigen Happel-Oval ein Dorn im Auge ist.

Absagen

Die beiden Auftaktpartien der EM-Quali am Freitag gegen Aserbaidschan und am folgenden Montag gegen Estland gehen in der neuen Raiffeisen Arena in Linz über die Bühne. Nach dem Gastspiel bei Favorit Belgien in Brüssel (17. Juni) könnte das Heimspiel gegen Schweden ein richtungsweisendes sein. Der ÖFB hatte auch bei Salzburg als möglichem Austragungsort dafür vorgefühlt, auch dort handelte man sich wegen der in der Saisonpause notwendigen Rasenpflege eine Absage ein. (APA, 20.3.2023)