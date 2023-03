Der Mechanismus soll verhindern, dass das Gerät direkt mit dem Display am Boden aufschlägt

Apples iPhones gibt es bislang nur im Formfaktor "flach". Foto: APA/Getty Images via AFP/GETTY/Scott Olson

Während Samsung, Xiaomi und eine Reihe anderer Hersteller schon länger mit faltbaren Smartphones am Markt sind, lässt Apple sich weiter Zeit. Gerüchteweise arbeitet der Konzern schon seit 2016 an einem entsprechenden Formfaktor, ob und insbesondere wann ein faltbares iPhone das Licht der Welt erblicken wird, ist aber offen.

Zumindest aber scheint man sich in Cupertino nach wie vor damit zu beschäftigen. Das legt jedenfalls ein am 16. März eingereichtes Patent (PDF) nahe, das von Business Insider bemerkt wurde. Die Ideenschrift befasst sich mit einer Schutzfunktion für ein Foldable. Beschrieben wird eine "selbst zurückziehende Displayapparatur und Technik zum Schutz des Bildschirms mittels Absturzerkennung".

Lieber Kante als Bildschirm

Sollte das Gerät mittels seines Beschleunigungssensors oder einer anderen Komponente erkennen, das es zu schnell abwärtsgeht, soll sich der Mechanismus lösen, der den ausgefalteten Bildschirm stabilisiert und das Handy dazu bringt, sich zusammenzuklappen.

Dafür bleiben freilich oft nur Sekundenbruchteile. Ein Zeitraum, der nicht ausreicht, um das Handy komplett zu schließen. Das ist allerdings auch gar nicht nötig, heißt es in der Ideenschrift. Denn "schon das Display auf weniger als 180 Grad zu falten kann etwas Schutz bieten, da das Mobilgerät auf die Kante fallen kann und nicht auf den Bildschirm direkt".

Foto: USPTO/Apple

Markt noch klein

Es ist nicht das erste Patent, das Apple in Bezug auf ein mögliches Falt-iPhone eingereicht hat, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass eine solches eines Tages erscheint. Der Markt an sich ist allerdings noch recht klein. Laut den Marktbeobachtern von Canalys wurden 2022 rund 14 Millionen faltbare Smartphones verkauft. Zwölf Millionen davon kamen aus dem Hause Samsung.

Konkret dürfte es hingegen schon bald mit einer Mixed-Reality-Brille werden. Die Vorstellung einer solchen wird noch für heuer erwartet. Es soll sich um den ersten Produktlaunch handeln, der federführend von CEO Tim Cook persönlich verantwortet wird. Für ihn könnte die Erschließung dieser Produktkategorie zu seinem wichtigsten Vermächtnis werden. (red, 20.3.23)