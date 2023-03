Dawid Kubacki. Foto: AP/Schroetter

Skispringer Dawid Kubacki bangt um das Leben seiner Frau Marta und hat daher seine Saison vorzeitig beendet. "Sie ist aus kardiologischen Gründen ins Krankenhaus gekommen, sie ist in einem schlechten Zustand, und die Ärzte kämpfen um ihr Leben", schrieb der Pole am Montag in den sozialen Netzwerken. Die Kubackis haben zwei Kinder, Tochter Maja war Anfang Januar während der Vierschanzentournee zur Welt gekommen.

Ex-Weltmeister Kubacki hatte am Wochenende in Vikersund unvermittelt die Heimreise angetreten, obwohl er noch Chancen auf den Gesamtweltcup hatte. Seine Frau sei "in guten Händen, sie ist ein starkes Mädchen. Ich weiß, dass sie kämpfen wird", schrieb der 33-Jährige.

Die abschließenden Wettkämpfe in Lahti und Planica werde er verpassen. "Natürlich bedeutet das das Ende der Saison für mich – aber das ist jetzt nicht wichtig", so Kubacki. (sid, 20.3.2023)