Liebende seit Hunderten von Jahren: Tilda Swinton (links) und Tom Hiddleston in "Only Lovers Left Alive", HR, 0.00 Uhr. Foto: HR / Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Ungarns rotes Gold in Gefahr – Paprika Peter gibt nicht auf Klimawandel, Konkurrenz aus China und der Arbeitskräftemangel machen Ungarns kleinen Paprikabauern das Leben schwer. Die einzige Waffe: Qualität. Bis 20.15, Arte

20.15 ACTIONFILM

Gefährliche Brandung (Point Break, USA/J 1991, Kathryn Bigelow)Hinter Masken von früheren US-Präsidenten verübt eine Bande Banküberfälle an der Küste von Los Angeles. Die Spur führt in die Surferszene. Action, perfekt von der großen US-Regisseurin Kathryn Bigelow in Szene gesetzt. In den Hauptrollen: Patrick Swayze und Keanu Reeves. Bis 22.45, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

Wer ist Wladimir Putin? (1–3/3) Wie überraschend kam der russische Angriffskrieg auf die Ukraine? Der Doku-Dreiteiler der renommierten amerikanischen Dokumentarfilmerin Norma Percy beleuchtet den Umgang der westlichen Regierungen mit Russland im vergangenen Jahrzehnt. Bis 23.10, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind die Tage der Vorentscheidung bei der SPÖ, die Modefarbe Schwarz-Blau, der Corona-Versöhnungsversuch sowie Krisen einst und heute. Politologe Anton Pelinka ist live im Studio zu Gast. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Ärztin und Moderatorin Christine Reiler und Theaterregisseurin und Musikerin Anna Mabo sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.00, ORF 1

22.25 MAGAZIN

Makro: Energiefresser Cloud und Co Wie die Digitalisierung zum Bremsklotz für den Klimaschutz wird. Bis 22.55, 3sat

22.35 DOKUMENTATIONEN

Kreuz und quer Für die Doku Fasten und loslassen hat Andrea Eder eine Fastengruppe im Stift Geras besucht und mit ihr über Beweggründe und Erkenntnisse gesprochen. Um Transplantationsmedizin geht es ab 23.10 Uhr in Ein Stück Leben. Bis 0.00, ORF2

23.10 DOKUMENTATION

In den Ruinen von Mossul – Don’t Come Back Der Dokumentarfilm folgt einer Gruppe von irakischen Journalisten, die zwischen 2018 und 2022 den ersten unabhängigen Radiosender ihrer Heimat gründen. Ihre Initiative soll zum Wiederaufbau ihres Landes nach dem Sieg der Anti-IS-Koalition beitragen – nach dem letzten Konflikt in einer Region, die seit 1980 von Krieg und Spaltung betroffen ist. Bis 0.05, Arte

0.00 VAMPIRE

Only Lovers Left Alive (GB/D/USA 2013, Jim Jarmusch) Die elegante Eve (Tilda Swinton) und der Undergroundmusiker Adam (Tom Hiddleston) sind seit Jahrhunderten ein Vampirpaar, das inzwischen eine Fernbeziehung führt. Ihr Blut besorgen sie über Mittelsmänner oder aus dem Krankenhaus. Jim Jarmuschs träumerisch-elegisches und visuell betörendes Update des Vampirmythos. Bis 1.50, HR