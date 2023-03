Foto: APA/KLAUS TITZER

Hier sind die Mediennews vom Montag:

Verwechselt "Exxpress" macht rechte "Fairdenken"-Demo zur linken "Love Music, Fight Fascism"-Kundgebung Die antifaschistische Kundgebung fand am Samstag auf dem Karlsplatz statt und nicht auf dem Ring

Streaming Werbefinanziertes Angebot von Netflix kommt in den USA gut an Laut Bloomberg haben sich in den USA seit November bereits rund eine Million Kunden für das werbefinanzierte Angebot angemeldet



TV-Tagebuch FPÖ-Gesundheitssprecherin fordert bei "Im Zentrum" U-Ausschuss zu Corona-Maßnahmen Dagmar Belakowitsch bleibt in der Diskussion über Corona und die Folgen auf ORF 2 gelassen und freut sich über eine "Schubumkehr" in Niederösterreich



Klage Ex-FPÖ-Politiker Jenewein geht medienrechtlich gegen "Kurier" vor Wegen Dutzender Artikel über angeblichen Suizidversuch – "War niemals auf einer Intensivstation und niemals in Lebensgefahr"

STANDARD-Watchblog Verschwörungssender Auf1: Mit "Flood the zone with shit" zum Erfolg Experte Weidinger: "Auf1 ist heute eines der reichweitenstärksten rechtsextremen Medien aus Österreich"

Medienunternehmen Chef von Puls4/ATV-Mutter ProSieben-Sat.1 will Strategie erläutern Am 28. März bei Pressekonferenz – Debatte um Sitze im Aufsichtsrat

TV-Quoten Top-Quoten für Ski-alpin-Weltcup-Saison im ORF Nightrace in Schladming kam mit durchschnittlich 1,5 Millionen Zuseherinnen und Zusehern auf den ersten Platz



Umfrage Gary Lineker ist zurück, BBC nach der Affäre im Vertrauenstief "Guardian": In einer Umfrage über vertrauenswürdige Nachrichtenquellen rutscht BBC auf Platz zwei hinter ITV

Serie "Ted Lasso"-Cast wirbt bei US-Präsident Biden für mentale Gesundheit Darstellerinnen und Akteure sprechen bei Joe und Jill Biden vor, um auf die Bedeutung psychischer Gesundheit "für das allgemeine Wohlbefinden" hinzuweisen

TV-Tipps Ein Kind war Zeuge, Haarige Geschäfte, Der Baum: TV-Tipps für Montag Leben auf dem Polenmarkt, Thema, Kulturmontag. Sein & Schein

Die Etat-Redaktion wünscht spannende Lektüre und einen angenehmen Abend!