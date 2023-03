In dieser Galerie: 2 Bilder Katharina Reich und Rudolf Striedinger sind die Vorsitzenden der Gecko. Das Gremium tagt seit dem späten Nachmittag. Foto: STANDARD/Corn Ulrich Elling ist nicht Mitglied der Expertenkommission, die Corona-Maßnahmen verteidigt er: "Wir haben die Schulen zugesperrt, um die Alten und Vulnerablen zu schützen, um die Anzahl von Toten zu reduzieren." Foto: APA/Eva Manhart

Waren es jüngste wissenschaftskritische Äußerungen von Karl Nehammer oder das schwarz-blaue Arbeitsübereinkommen in Niederösterreich, die das Fass zum Überlaufen brachten? Fest stand am Montag, dass im Expertengremium Gecko (Gesamtstaatliche Covid-Krisenkoordination) Mitglieder aus Protest zurücktreten wollen. Laut der Tageszeitung Kurier sollen unter ihnen der Simulationsforscher Niki Popper und der Virologe Andreas Bergthaler sein. Die Sitzung begann am Montag um 17 Uhr.

Das Expertengremium Gecko wurde im Dezember 2021 von der Regierung beauftragt und gegründet. Es setzt sich aus rund 20 Expertinnen und Experten zusammen, die die Regierung informieren und beraten sollten. Geleitet wird das Gremium von Katharina Reich, Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, und Generalstabschef Rudolf Striedinger. Ende Jänner plädierte das Gremium dafür, auch nach einem Ende der Corona-Maßnahmen das Virus-Monitoring weiter aufrechtzuerhalten.

"Auftrag"

Der gesetzliche Auftrag der Gecko war es, mit Fachexpertise die Regierung zu informieren und zu beraten. Sollten alle Wissenschafterinnen und Wissenschafter zurücktreten, kann dieser Auftrag in Ermangelung von Fachleuten nicht mehr erfüllt werden. Die Gecko wäre aufgelöst.

Nicht Mitglied des Gremiums, aber immer wieder wegen seiner Expertise gefragt, ist Molekularbiologe Ulrich Elling. Er machte am Montag im Gespräch mit dem STANDARD seinem Ärger Luft: "Wir leben im Moment in einer kollektiven Verdrängung der Pandemie. Einige sind im Moment mit ihrer Immunisierung fertig, aber für manche bleibt es gefährlich, die gehören weiter geschützt."

"Populistische Dämlichkeit"

Impfkampagnen einzustellen, wie das Niederösterreich plant, sei "eine populistische Dämlichkeit, die Tote kosten wird", so Elling.

Was die Aufarbeitung der Pandemie und Fehler, die während ihr zweifelsohne auch passiert seien, angehe, sollte dies kein "Hinterhertreten" sein, sondern zukunftsorientiert.

Dass die Politik nicht immer tue, was ihr die Wissenschaft ratet, sei "frustrierend, aber okay", so Elling, "aber es muss dokumentiert sein, wann jemand evidenzbasiert entscheidet und wann evidenzinformiert". Oder noch klarer formuliert: "Wenn es nur Wahlkampfkalkül ist, ist das nicht in Ordnung, wenn es wirtschaftliche Interessen sind, ist das etwas anderes." Elling wünsche sich für die Zukunft, dass "Entscheidungsprozesse so aufgestellt werden, dass sie transparent sind und Fehler verhindern können".

Zu Niederösterreichs geplanten Corona-Fonds stellt Elling klar: "Gelitten haben in der Pandemie alle, man wird wohl kein Gesetz beschließen können, dass nur die einen Wiedergutmachung erhalten, denen die Maßnahmen zu viel waren. Manchmal kamen die Maßnahmen auch zu spät, etwa in der Deltawelle, als in Oberösterreich Wahlkampf war."

Manche Maßnahmen seien "vielleicht zu viel gewesen, manche zu wenig oder zu spät", so der Molekularbiologe, "aber die Frage ist, ob man solche Entscheidungen wissentlich falsch getroffen hat. Wir haben die Schulen zugesperrt, um die Alten und Vulnerablen zu schützen, um die Anzahl von Toten zu reduzieren", betont Elling.

Doch auch die Kanzlerrede ist für Naturwissenschafter, die die Gefahr des Klimawandels ernst nehmen, Grund für Ärgernis: "Österreich wird auch nicht das Land der Verbrennungsmotoren werden, wie der Kanzler meint, das ist purer Populismus, da sticht EU-Recht unser Recht", resümiert Elling. (Colette M. Schmidt, 21.3.2023)