Nach nicht einmal eineinhalb Jahren wird die Gesamtstaatliche Covid-Koordination am 31. März aufgelöst. Wie kam es dazu, und was sagen deren Mitglieder?

Geleitet wird die Gecko noch bis 31. März von Katharina Reich, Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, und Generalstabschef Rudolf Striedinger. Foto: Heribert Corn

Die jüngsten wissenschaftskritischen Äußerungen von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und das Arbeitsübereinkommen von ÖVP und FPÖ in Niederösterreich sollen den Ausschlag gegeben haben: Am Montag stand im Raum, dass mehrere Mitglieder der Gesamtstaatlichen Covid-Koordination (Gecko) aus Protest zurücktreten wollen – der Virologe Andreas Bergthaler bestätigte am Dienstag auf Twitter, dass Rücktritte Anfang April geplant waren. Am Montagabend kam es dann zur Auflösung der Kommission durch das Bundeskanzleramt. Aber worum geht es bei der Gecko-Auflösung?

DER STANDARD

Frage: Was ist überhaupt Gecko?

Antwort: Das Gremium wurde im Dezember 2021 von der türkis-grünen Bundesregierung ins Leben gerufen. Die Kommission ist formal ein im Bundeskanzleramt angesiedeltes Beratungsgremium der Regierung. Rund alle zwei Wochen kam es zwischen Regierung und Gecko zu einer Sitzung, in der über die aktuelle Pandemiesituation beraten wurde.

Geleitet wird die Gecko, die aus 23 Expertinnen und Experten besteht, von Katharina Reich, Generaldirektorin für die Öffentliche Gesundheit, und Generalstabschef Rudolf Striedinger. Zu dem Zeitpunkt galt es vor allem, die Rolle der Omikron-Variante des Coronavirus einzuordnen und den Fokus auf das Impfen, das Testen und Medikamente zu legen.



Frage: Welche Rücktritte standen im Raum?

Antwort: In den letzten Tagen dürfte es aber ziemlich rundgegangen sein: Am Montag stand laut "Kurier" im Raum, dass mehrere Mitglieder der Gremiums aus Protest austreten wollen, darunter der Simulationsforscher Niki Popper.

Als Gründe wurden die jüngsten Aussagen von Kanzler Nehammer und die schwarz-blaue Koalition in Niederösterreich genannt, die unter anderem Covid-Strafen zurückzahlen will. In einer ersten Stellungnahme "bedauerte" das Gesundheitsministerium die Rücktritte. Bergthaler gab am Dienstag auf Twitter bekannt, dass er und andere Mitglieder am Montag den Austritt für Anfang April angekündigt hatten.

Frage: Wie kam es zu der plötzlichen Auflösung?

Antwort: Bevor es tatsächlich zu Rücktritten kam, wurde am Montagabend bekannt, dass das Gremium mit 31. März aufgelöst wird. Nehammer sei damit einem mehrheitlichen Vorschlag der Kommission vom Montag nachgekommen, hieß es am Abend aus dem Kanzleramt.

Zuvorgekommen ist man damit möglicherweise den Rücktritten, die im Vorfeld kolportiert wurden. Ursprünglich hätte die Kommission ihre Arbeit bis Ende Juni fortsetzen sollen. Nach der Sitzung vom Montag hieß es aus der Gecko gegenüber der APA: "Es gibt kein offizielles Austrittsgesuch."

Frage: Was sagen die Mitglieder von Gecko?

Antwort: Die Beweggründe waren laut Bergthaler politischen Entwicklungen geschuldet, "die für mich mit dem ursprünglichen Beratungsmandat nicht mehr in Einklang zu bringen waren", sagt Bergthaler, der den mehrheitlichen Antrag zur Auflösung der Gecko unterstützte. Außerdem sei der unklare Arbeitsauftrag bis Juni ein Grund für den geplanten Rücktritt gewesen. Das hatte laut Bergthaler auch damit zu tun, "dass es gefühlt die akute Krise in der Form nicht mehr gibt".

Ähnlich betonte das auch Striedinger im Ö1-"Morgenjournal", die geplanten Rücktritte wollte er aber nicht kommentieren: "Wir kommen jetzt in das Frühjahr und sehen, dass diese Krisenkoordination nicht mehr notwendig ist." Das beurteilte auch der Impfexperte Herwig Kollaritsch so: Seit Dezember habe er keine wesentliche Arbeit mehr leisten können für Gecko, die Niederschlag in einer politischen Entscheidung gefunden habe.

Falsch ist aus Sicht Kollaritschs allerdings, dass das Land Niederösterreich – nach dem ÖVP-FPÖ-Pakt – nicht mehr für die Corona-Impfung werben will. Damit riskiere man, dass viele Personen ihren optimalen Impftermin versäumen und dann schwer erkranken könnten.

Frage: Wie geht es jetzt weiter?

Antwort: Mit 31. März ist also Gecko nach nicht einmal eineinhalb Jahren wieder Geschichte – die Krisenkoordination soll wieder in die jeweiligen Ressorts überführt werden. In weiterer Folge wird nun, wie es aus dem Bundeskanzleramt heißt, "intensiv an einem Dialogprozess gearbeitet".

Der Start sei nach Ostern geplant. Federführend solle die Akademie der Wissenschaften sein. Dabei solle der Gesellschaft die Möglichkeit gegeben werden, "diese besondere Belastung der Pandemie aufzuarbeiten". (ste, APA, 21.3.2023)