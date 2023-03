Die Justizanstalt Gerasdorf wird vermutlich geschlossen, an einer Reform des Jugendstrafvollzugs wird gearbeitet. Gefängnisleiterin Neuberger-Essenther spricht sich für die Fußfessel aus

Ist eine Fußfessel bei Jugendlichen sinnvoller als Haft? Foto: imago images/Peter Hartenfelser

Das einzige heimische Jugendgefängnis in Gerasdorf, Niederösterreich, dürfte geschlossen werden. Der Jugendstrafvollzug soll stattdessen in die Justizanstalt Simmering übersiedeln. Die Volksanwaltschaft hatte vergangenes Jahr das Ende des Jugendgefängnisses nahe gelegt, seither beschäftigt sich eine Arbeitsgruppe im Justizministerium mit der Zukunft des Jugendstrafvollzugs in Österreich. Ein Abschlussbericht soll demnächst vorgelegt werden.

Die langjährige Leiterin der Justizanstalt Gerasdorf, Margitta Neuberger-Essenther, spricht sich im "Ö1"-Morgenjournal am Dienstag für einen vermehrten Einsatz der Fußfessel bei Jugendlichen aus. "Bei Jugendlichen habe ich mich immer wieder gefragt, ob Einsperren der richtige Weg ist. Sollte man nicht doch andere sozial-pädagogische Maßnahmen finden?", so Neuberger-Essenther. Sie könne sich vorstellen, dass Jugendliche mit Fußfessel und intensiver Unterstützung von Jugendämtern und der Bewährungshilfe bei den Eltern zuhause leben.

Auch der Kriminalsoziologe Walter Hammerschick befürwortet gegenüber Ö1 die Fußfessel und weist darauf hin, dass diese bei Jugendlichen in anderen Ländern viel intensiver eingesetzt würde, als in Österreich: "Bei uns gilt die Annahme: Jugendliche bringen nicht die erforderliche Disziplin auf." (mae, 21.3.2023)