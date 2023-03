Oscar-Preisträger Anthony Hopkins in der Rolle als römischer Kaiser Vespasian an Bord – Mit dabei sind auch Iwan Rheon, Johannes Haukur Johannesson, Tom Hughes

Regisseur Roland Emmerich wagt sich in die Gladiatoren-Arena Foto: Reuters, Danny Moloshok

Hollywood – Hollywood-Regisseur Roland Emmerich (67, "Moonfall", "Independence Day") hat zum Drehauftakt der Gladiatoren-Serie "Those About To Die" die Besetzung weiter ausgebaut. Neu kommen unter anderem die Schauspieler und Schauspielerinnen Iwan Rheon (Game of Thrones), Johannes Haukur Johannesson ("Vikings: Valhalla"), Alicia Edogamhe ("Summertime") und Liraz Charhi ("Teheran") dazu.

Emmerich verlinkte am Montag in seinen sozialen Medien entsprechende Berichte der Branchenportale "Hollywood Reporter" und "Deadline.com". Die Dreharbeiten für die Serie des US-Streamingdienstes Peacock seien nun in den römischen Cinecittà-Filmstudios angelaufen, schrieb Emmerich auf Instagram.

Oscar-Preisträger Anthony Hopkins ist schon länger in der Rolle als römischer Kaiser Vespasian an Bord. Auch Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Jojo Macari und Tom Hughes gehören zum Cast.

Neben Emmerich wird auch der deutsche Filmemacher Marco Kreuzpaintner (46, "Krabat", "Beat", "Der Fall Collini") als Regisseur mitwirken. Das Skript für die Serie wurde von Robert Rodat ("Der Soldat James Ryan") verfasst. Vorlage für das Historiendrama um Gladiatorenkämpfe im alten Rom ist das gleichnamige Sachbuch des US-Autors Daniel Mannix. (APA, dpa, 21.3.2023)