Dominic Thiem beim Training in Miami. Foto: Reuters/Geoff Burke

Miami – Der in einem veritablen Tief steckende Dominic Thiem bekommt es beim Masters-Tennisturnier in Miami in der ersten Runde mit dem Italiener Lorenzo Sonego zu tun. Gegen den Weltranglisten-59. hat Thiem eine 1:1-Bilanz. Der heuer in acht seiner neun Matches unterlegene Niederösterreicher ist im Ranking derzeit 106. und im Miami-Hauptfeld nur dank eine Wildcard dabei. Sollte sich Thiem gegen Sonego behaupten, würde er auf den als Nummer 23 gesetzten Briten Daniel Evans treffen.

Über die Qualifikation muss es in Florida Filip Misolic versuchen. Der Steirer steht in der zweiten Runde, da sein argentinischer Auftaktgegner Camilo Ugo Carabelli beim Stand von 6:3,5:3 für Misolic aufgab. Misolic' Kontrahent um einen Platz im Hauptfeld ist der Russe Roman Safiullin. Julia Grabher musste sich in der zweiten Qualifikationsrunde des WTA-Turniers von Miami der Tschechin Teresa Martincova 6:4,3:6,2:6 geschlagen geben. (APA, 21.3.2023)