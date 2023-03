Marco Rossi kämpft weiter um seine Chance auf NHL-Einsätze. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Steph Chamb

Des Moines (Iowa) – Eishockey-Export Marco Rossi ist in der American Hockey League (AHL) zum Spieler der Woche gekürt worden. Der Vorarlberger verdiente sich die Auszeichnung mit fünf Punkten inklusive seinem ersten Hattrick, den er für Iowa Wild in der zweithöchsten Eishockeyliga Nordamerikas erzielt hat. Der Stürmer war zuletzt an mehr als der Hälfte aller Iowa-Tore beteiligt, seine Punkteserie beläuft sich schon auf sieben Spiele. In 44 Partien hat Rossi 16 Tore und 29 Assists markiert.

Für seinen NHL-Stammclub Minnesota Wild ist Rossi seit dem missglückten Saisonauftakt (16 Spiele, 1 Assist) nicht mehr aufgelaufen. Die Wild liegen als Fünfter der Western Conference klar auf Play-off-Kurs. (APA, 21.3.2023)