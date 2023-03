Hofer-Wittmann baute das Unternehmen stark aus und machte es international bekannt. Der Familienbetrieb wird in fünfter Generation fortgeführt

Hofer-Wittmann hat die Entwicklung der österreichischen Möbelbranche maßgeblich beeinflusst. Foto: Wittmann Möbelwerkstätten

Der langjährige Geschäftsführer der Wittmann Möbelwerkstätten, Heinz Hofer-Wittmann, ist am 13. März im 79. Lebensjahr verstorben. Der gebürtige Wiener studierte an der Hochschule für Welthandel, der heutigen Wirtschaftsuniversität Wien, und hatte danach leitende Positionen in namhaften heimischen und internationalen Unternehmen inne.

Seit 1973 war Hofer-Wittmann für die Wittmann Möbelwerkstätten tätig, ab 1989 als geschäftsführender Gesellschafter. Unter seiner Führung verzeichnete das Familienunternehmen starkes Wachstum und erlangte internationale Bekanntheit. Wegbegleiter beschreiben ihn als charaktervolle Persönlichkeit und exzellenten Kaufmann.

Mit viel Gespür für Innovation und Zeitgeist sowie seinem Netzwerk in den Bereichen Design und Architektur hat Hofer-Wittmann die Entwicklung der österreichischen Möbelbranche maßgeblich beeinflusst. Darüber hinaus setzte er sich mit persönlichem Interesse für Kunst ein und engagierte sich insbesondere für die Kunsthalle Krems und die Niederösterreichische Kulturholding.

Für sein Wirken wurde Hofer-Wittmann mehrfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Niederösterreich und dem Silbernen Verdienstzeichen der Republik. Er hinterlässt seine Frau Ulrike Wittmann, die vier gemeinsamen Kinder und vier Enkelkinder. Der Familienbetrieb wird in fünfter Generation fortgeführt. (red, 21.3.2023)