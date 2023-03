Bundesliga

Noch zwei Runden bis zur Punkteteilung: Showdown vor dem Showdown

In der Bundesliga geht es um den Strich. Die Paarungen: LASK vs. Salzburg, Rapid vs. WSG Tirol. Altach vs. Ried, Klagenfurt vs. Hartberg, Sturm vs. Austria, WAC vs. Lustenau