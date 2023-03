Der Jahresbericht der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle wurde beim diesjährigen Series Mania Forum in Lille präsentiert. Foto: Reuters / ARND WIEGMANN

Audiovisuelle Medien nahmen 2021 in Europa 123 Milliarden Euro ein. Das ist ein Plus von zehn Milliarden zum Vorjahr. Frauen sind in der europäischen Film- und audiovisuellen Produktion weiterhin unterrepräsentiert. Das belegt der Jahresbericht der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle, der beim diesjährigen Series Mania Forum in Lille präsentiert wurde.

Zentrale Fakten

2021 wurden in Europa insgesamt 14.858 Stunden TV-Fiction produziert. Das sind um rund vier Prozent mehr als im Vorjahr.

Nach dem Einbruch infolge des Coronavirus hat sich die Filmbranche in der EU und Großbritannien einigermaßen erholt. Die Zahl der Produktionen stieg um 30 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf insgesamt 1.832 Produktionen an.

Der europäische Streamingmarkt wächst weiterhin, wenngleich langsamer: 2021 gab es ein Wachstum von 32 Prozent gegenüber 40 Prozent im Vorjahr.

Nur ein Viertel aller Regisseure, die im Jahr 2021 an mindestens einem europäischen Spielfilm arbeiteten, waren weiblich.

Noch niedriger lag der weibliche Anteil bei Regisseuren von fiktionalen Fernsehserien mit 22 Prozent. Bei den Dokumentarfilmen waren 30 Prozent Regisseurinnen beteiligt. Der Anteil an Frauen in europäischen Produktionen nimmt laut Bericht nur langsam, in einzelnen Bereichen gar nicht zu.

Zehn Prozent Kamerafrauen

Anhaltend unterrepräsentiert sind Frauen etwa hinter der Kamera. Nur zehn Prozent Kamerafrauen zählt der Report für europäische Produktionen bei Spielfilmen, nur sieben Prozent bei Fernsehfilmen. Luft nach oben ist offenbar auch in der Gestaltung von Filmmusik. Der Frauenanteil bei Musik für Spielfilme betrug hier laut Jahresbericht je nach Betätigungssparte zwischen sechs und zehn Prozent.

Ein etwas ausgewogeneres Bild ergibt sich bei den Drehbuchautoren und Produzenten, vor allem im Bereich der Fernsehspielfilme. Der Anteil der Frauen betrug 28 Prozent bei Drehbuchautoren und 34 Prozent der Produzenten von Spielfilmen. Bei Fernsehfilmen steigt die Zahl auf 36 Prozent bei Autorinnen und 43 Prozent bei Produzentinnen.

Als Schauspielerinnen übernahmen Frauen im Jahr 2021 39 Prozent aller Hauptrollen in Spielfilmen und 43 Prozent in Fernsehfilmen.

Um geschlechtsspezifische Arbeitsmuster zu erkennen, untersuchten die Studienautorinnen auch die Zusammensetzung der professionellen Crews. Dabei zeigte sich, dass Frauen in entscheidenden Positionen offenbar tendenziell häufiger in Teams arbeiten als ihre männlichen Kollegen und daher seltener als alleinige Schöpfer eines Werks aufscheinen. Ein Beispiel: 34 Prozent der Spielfilme wurden von einer Drehbuchautorin geschrieben, verglichen mit 44 Prozent der Filme von nur einem männlichen Autor. Die Daten zeigen auch, dass Frauen im Durchschnitt häufiger in geschlechtergemischten Teams arbeiteten als Männer.

Die Produktionsbranche hat sich nach Corona laut Jahresbericht gut erholt