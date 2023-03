Natur & Tierwelt

Dinorah Graue Obscura (Mexiko), "Mighty Pair": ein Schwarz-Weiß-Porträt, das auf einer Reise in Südtexas aufgenommen wurde und zwei Schopfkarakara-Vögel zeigt, die still in die gleiche Richtung an der Kamera vorbeiblicken, als würden sie für den Fotografen posieren.