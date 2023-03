Die Braut trug ein "schlichtes weißes Kleid" und posierte auf einer Treppe zum Frühlingsbeginn mit einem Blumenstrauß vor der kleinen Hochzeitsgesellschaft: So berichtete RTL von jener Hochzeit in den Herrenhäuser Gärten in Hannover, die in Deutschland nun für Gesprächsstoff sorgt. Denn Ja zueinander gesagt haben sollen, wie es auch "Bild" und "Bunte" erfahren haben wollen, zum dritten Mal Bettina und Christian Wulff.

2010 (Foto) war das Paar Bettina und Christian Wulff bereits einmal im Glück. Ab sofort und offiziell ist es zum dritten Mal so. Foto: imago/Christian Thiel

Deren Privatleben können die Deutschen seit Jahren in den Medien verfolgen. 2008 ließ sich Wulff, der damals noch Ministerpräsident in Niedersachsen war, von seiner ersten Ehefrau scheiden und heiratete Bettina standesamtlich. Es gab schöne Fotos in der "Bild"-Zeitung.

Genialer Schachzug

2010 zogen die beiden nach Berlin, Wulff wurde Bundespräsident und folgte nach dessen Rücktritt Horst Köhler nach. Für Kanzlerin Angela Merkel war das damals ein gelungener Schachzug. Sie hatte parteiintern einen Konkurrenten weniger, der ins Kanzleramt wollte. Zudem konnten sich die Wulffs in Schloss Bellevue als modernes Paar präsentieren.

Doch schon zwei Jahre später, 2012, trat Wulff wegen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft wegen des Verdachts der Vorteilsnahme im Amt zurück. Als er seinen Abgang bekanntgab, stand seine Ehefrau Bettina bereits mit deutlichem Abstand nehmen ihm. Sie habe ein Zeichen setzen wollen, sagte sie später.

2013 trennten sich die Wulffs. 2015 kam es zu einer neuen Annäherung, die beiden heirateten kirchlich. 2018 wieder Trennung, 2020 Scheidung. Bettina Wulff zeigte sich in den Trennungsphasen mit anderen Partnern, Wulff hielt sein Privatleben bedeckt.

Laut "Bild"-Zeitung war jetzt bei der Hochzeit nur "eine Handvoll enger Menschen" eingeweiht. Die Wulffs wirkten "glücklich und harmonisch". Und: "Dieses Mal soll es wirklich für immer sein." (Birgit Baumann, 21.3.2023)