Russland

So prägt der Ukraine-Konflikt das Leben in Russland

Am 24. Februar 2022 schickte der russische Präsident Wladimir Putin Soldaten über die Grenze in die Ukraine. Zehntausende Russen äußern Kritik an Moskaus Verhalten oder versuchen, sich dem Dienst an der Waffe zu entziehen. Andere haben beschlossen, zu bleiben, sind aber unschlüssig, ob sie der Gesellschaft den Rücken kehren sollen oder nicht. Und wiederum andere unterstützen die russische Intervention

