Ein milliardenschweres chinesisches Gamingunternehmen wird von einer KI geleitet.

Dieses Bild wurde mit Midjourney mit dem Prompt "female robot in business dress, sitting in expensive leather armchair, ceo position, office background, --ar 16:9" generiert. Foto: Midjourney, Benjamin Brandtner

Im Netz kursieren seit einigen Wochen Listen von Berufen, die angeblich bald von künstlicher Intelligenz (KI) ersetzt werden: Werbetexter, Mathematiker, Börsenanalysten und Newsreporter führen diese mehr oder weniger fundierten Rankings meist an. Der Job "CEO eines milliardenschweren Unternehmens" fehlt allerdings noch. Dabei ist es eine KI, die ein Gamingunternehmen aus Hongkong leitet.

Das Unternehmen Netdragon Websoft macht einen jährlichen Umsatz von umgerechnet 2,1 Milliarden US-Dollar. Seit August steht eine neue Chefin an der Spitze der Tochtergesellschaft Fujian Netdragon. Tang Yu übernahm die klassischen Aufgaben eines Firmen-CEOs, führte Risikoanalysen durch und traf strategische Entscheidungen. Sie arbeitete 24 Stunden am Tag, und das ohne Entlohnung, denn Yu ist eine KI.

Der CEO aus dem Computer schnitt bislang deutlich besser ab als seine menschliche Konkurrenz. Seit dem Beginn seines Einsatzes stieg der Börsenwert von Netdragon Websoft um 18,2 Prozent, während die Börse in Hongkong insgesamt 2,8 Prozent verlor, wie "The Hustle" berichtet.

Vorsitzender will weiter auf KI setzen

Der Vorsitzende des Konzerns, Dejian Liu, ist überzeugt, dass die Zukunft der Unternehmensführung im KI-Bereich liegt. Die KI werde die Art und Weise verändern, wie sein Unternehmen Geschäfte betreibe, sagte er. "In Zukunft werden wir unsere Algorithmen hinter Tang Yu weiter ausbauen, um ein offenes interaktives und hochtransparentes Managementmodell aufzubauen, während wir schrittweise zu einer Metaverse-basierten Arbeitsgemeinschaft übergehen", erklärte Liu.

Dass die KI ohne jede Kontrolle die Geschäfte führt, darf bezweifelt werden. Wie oft echte Menschen in die Pläne von Yu eingegriffen haben, wird nicht bekanntgegeben. Wie gut die KI performt hat, wird kommende Woche bewiesen, denn am 28. März wird das Unternehmen seinen alljährlichen Geschäftsbericht veröffentlichen.

Zumindest ausgabenseitig dürfte sich ein KI-CEO auszahlen. Laut "Fortune" verdienen CEOs börsennotierter Unternehmen in den USA im Durchschnitt 16 Millionen Dollar im Jahr, also so viel wie 399 normale Angestellte. (pez, 21.3.2023)