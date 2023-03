Am Dienstag erfuhr die Öffentlichkeit von den Razzien bei Red Bull. Foto: AP Photo/Koji Sasahara

Brüssel – Die Europäische Kommission hat am Montag Razzien beim Salzburger Energydrink-Hersteller Red Bull eingeleitet. Wie die EU-Behörde am Dienstag in einer Presseaussendung mitteilte, besteht der Verdacht, dass ein Unternehmen im Energydrink-Sektor wettbewerbsbeschränkende Absprachen durchgeführt und seine dominante Stellung am Markt missbraucht haben könnte. Red Bull bestätigte gegenüber der APA die Durchsuchung der Firmenräumlichkeiten mit den Worten, einen "Besuch" von EU-Beamten erhalten zu haben.

Die Durchsuchungen finden seit Montag gleichzeitig an Red-Bull-Standorten in mehreren EU-Mitgliedsstaaten statt und können laut der Kommission je nach "Komplexität des Falls" und dem "Umfang der Zusammenarbeit der betroffenen Unternehmen" noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Unterstützt werden die EU-Beamten von den jeweiligen nationalen Wettbewerbsbehörden. In Österreich ist das die Bundeswettbewerbsbehörde (BWB), die jedoch vorerst keine Stellungnahme abgibt und auf die EU-Kommission verweist.

"Besuch" von Beamten

Die Antwort des Getränkeherstellers auf die Anfrage der APA fiel denkbar kurz aus und bestand nur aus drei Sätzen: "Am Montag, dem 20. März, besuchten Beamte der EU-Kommission unsere Räumlichkeiten. Wir werden selbstverständlich mit ihnen in allen Angelegenheiten, die sie betreffen, zusammenarbeiten. Anfragen nach weiteren Informationen sollten direkt an die EU-Kommission gerichtet werden."

Auch die Kommission gibt in ihrer Aussendung keine Details zu den Untersuchungen bekannt, betont in ihrer Aussendung aber, dass "unangekündigte Inspektionen" ein "erster Schritt bei der Untersuchung mutmaßlicher wettbewerbswidriger Praktiken" seien. Die Tatsache, dass die Behörde solche Untersuchungen durchführe, bedeute weder, dass sich das Unternehmen eines wettbewerbswidrigen Verhaltens schuldig gemacht hat, noch greife es dem Ergebnis der Untersuchung selbst vor.

Kommission bittet um Hinweise

Die Kommission weist in ihrer Aussage zudem auf die Kronzeugenregelung im Kartellrecht hin. Wenn Unternehmen, die an einem geheimen Kartell beteiligt waren, illegales Verhalten melden und während der gesamten Untersuchung mit der Kommission zusammenarbeiten, können Geldbußen erlassen oder erheblich reduziert werden. Einzelpersonen und involvierte Unternehmen können anonyme Hinweise über das Whistleblower-Tool der EU-Kommission melden.

Die Europäische Kommission wird als Wettbewerbsbehörde zuständig, wenn sich Sachverhalte über mehrere EU-Mitgliedsstaaten hinweg erstrecken. Im konkreten Fall untersucht sie Fehlverhalten auf Basis von zwei Artikeln des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV). Laut Artikel 101 AEUV sind "alle Vereinbarungen zwischen Unternehmen", welche eine "Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Binnenmarkts" bewirken, verboten. Artikel 102 AEUV verbietet zudem, dass Unternehmen ihre "beherrschende Stellung" auf dem Markt "missbräuchlich ausnutzen". (red, 21.3.2023)