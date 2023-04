Wird eine Schule umgebaut, müssen die Schüler in ein anderes Gebäude ziehen – auch in entfernte Bezirke. Eltern kritisieren das Alternativquartier der Volksschule Marktgasse

Der Schulweg der Kinder der Volksschule Marktgasse dauert künftig um eine knappe halbe Stunde länger. Sie müssen wegen Umbauarbeiten in die Ausweichschule Leystraße fahren. Foto: APA/DPA/Peter Kneffel

Eine knappe halbe Stunde länger sind Niklas und seine Klassenkameraden bald zur Schule unterwegs. Bislang dauerte der Schulweg in die Marktgasse in Wien-Alsergrund für die meisten wenige Minuten zu Fuß. Ab Herbst 2024 müssen die rund 250 Volksschulkinder mit Bim oder Bus fahren: in die drei Kilometer entfernte Leystraße in der Brigittenau.

Denn die Volksschule Marktgasse wird generalsaniert. Sie soll barrierefrei und der Brandschutz sowie die Elektronik erneuert werden. Eine moderne Gestaltung der Schule und die Begrünung des Hofs sind geplant. "Die Schule muss aus Sicherheitsgründen saniert werden. Ich kann nicht verantworten, Schüler und Lehrer in eine Schule zu schicken, die baulich nicht auf dem neuesten Stand ist", erklärt Bezirksvorsteherin Saya Ahmad (SPÖ). Den Umbau aufzuschieben sei nicht möglich, die Marktgasse sei die letzte noch nicht renovierte Schule im Bezirk. Wegen der lauten Presslufthammer beispielsweise ist ein Unterricht nicht möglich. Zwölf Millionen Euro sind für die Sanierung veranschlagt, 80 Prozent der Kosten trägt die Stadt.

Ob eine Schule saniert wird und wohin sie in der Zeit übersiedelt, entscheidet die für Schulen zuständige Magistratsabteilung 56. Magistrat, Bildungsdirektion und Bezirksvorstehung haben sich für die Leystraße entschieden. Am Standort gibt es bereits eine renovierte Schule, bis 2024 entsteht ein weiterer Trakt, in den die Marktgasse zieht. Bauverzögerungen gibt es laut MA 56 nicht.

Eltern protestieren

Mit dem Quartier sind einige Familien nicht einverstanden. Sie haben dem Magistrat und der Bezirksvorsteherin im Dezember, als die detaillierten Pläne kommuniziert wurden, einen offenen Brief geschrieben – 87 Eltern haben unterzeichnet. Kürzlich haben sie einen Protest vor der Schule abgehalten.

Sie seien nicht gegen die Sanierung, betont Niklas’ Vater Matthias Gladt. Gegen eine modernere Schule spreche nichts. Aber gegen den längeren Schulweg: Sieben Tram- oder vier Busstationen müssen Gladt oder seine Frau dann die Söhne zur Schule begleiten und abholen. "Das ist ein großer Aufwand für uns, vom Aufwand für Alleinerziehende ganz zu schweigen", sagt er. Nicht alle Eltern könnten später arbeiten und früher gehen. Haben zwei Kinder zu anderen Zeiten aus, komme ein logistisches Problem dazu.

Eine Schule in Fußnähe – das ist der Wunsch vieler Eltern. Wird eine Schule generalsaniert, müssen die Schülerinnen und Schüler mit Bus oder Bim in ein Ausweichquartier fahren. Manchmal ist das mehrere Kilometer entfernt.

Die Nähe zum Wohnort ist bei der Wahl für eine Schule entscheidend. Immerhin vergibt die Bildungsdirektion die Schulplätze auch nach Wohnortnähe. "Bei der Entscheidung für ein Ausweichquartier spielt die Nähe zum eigentlichen Schulstandort selbstverständlich eine Rolle", heißt es von der MA 56. Als Erstes werde im unmittelbaren Umfeld gesucht. Damit ein Gebäude infrage kommt, muss es verpflichtend auf Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit geprüft werden. Das bedeutet, dass es verfügbar ist, genügend Platz für alle Klassen bietet, die rechtlichen Vorgaben für eine Schule erfüllt und die Kosten für etwaige Umbauten in der Ersatzschule im Rahmen sind.

Mitsprache umstritten

Die Eltern kritisieren, dass sie in die Suche nach der Ausweichschule nicht transparent eingebunden, vor vollendete Tatsachen gestellt worden seien. Die Leystraße war beschlossen, bevor im Dezember darüber informiert wurde. Sie konnten laut Gladt lediglich ihre Einschätzungen abgeben und Alternativen vorschlagen. Um alle Interessen zu berücksichtigen, beauftragte die MA 56 bereits im Mai die Wohnbundconsult, ein Stadtplanungsbüro, das zwischen Schule, Eltern und Politik vermitteln soll.

"Einbindung heißt nicht immer, dass auch Entscheidungen mitgetroffen werden können. Ziel ist es, von den Eltern Feedback zu den vorgeschlagenen Lösungen einzuholen", erklärt die Wohnbundconsult-Sprecherin. Die Sorgen und Wünsche seien bei drei Treffen berücksichtigt worden. Auch die Bezirksvorsteherin kann die elterliche Kritik nicht nachvollziehen: "Ich kenne keine Schulsanierung, bei der die Betroffenen zwei Jahre vorher eingebunden wurden", sagt Ahmad. Ein ÖVP-Politiker will die Marktgasse im Gemeinderat thematisieren: Er will erwirken, dass Eltern künftig mehr Mitspracherechte in solchen Projekten haben.

Die Klassen auf mehrere Schulen aufzuteilen ist jedenfalls keine Option: Die Kinder sollten zusammenbleiben, Freundschaften nicht auseinandergerissen werden. Noch verstünden die Volksschüler nicht so ganz, was auf sie zukommt, meint Vater Matthias Gladt. In der Leystraße wären jedenfalls alle rund 250 Schülerinnen und Schüler an einem Ort. Von der Wohnbundconsult, die mit den Eltern im Austausch ist, heißt es, dass "es auch Eltern gibt, die das Ausweichquartier, verglichen mit improvisierten Lösungen im neunten Bezirk, aufgrund seiner hervorragenden Eignung für neue pädagogische Konzepte befürworten".

Alternativen prüfen

Die Alternativen, die die unzufriedenen Eltern eingebracht haben, seien detailliert geprüft worden, beteuern die Bezirksvorsteherin und die MA 56. Doch keine entsprach den Kriterien. Eine Containerschule im Alten AKH oder Parks wurde ausgeschlossen, weil unter anderem zu viele Bäume hätten gefällt werden müssen.

Alleine werden die Martkgassen-Volksschüler wohl selten unterwegs sein. Damit sie sicher in die Leystraße kommen, wird derzeit ein Shuttlebus geprüft. Foto: Christian Fischer

Insgesamt sieben Gebäude im neunten Bezirk wurden neben der Leystraße geprüft. Die Volksschule Hahngasse/D'Orsaygasse, die Volksschule Gilgegasse sowie das Kolpingheim haben nicht ausreichend Platz. Das Bundeskriminalamt hat keine Flächen zur Verfügung, genauso wie die Volkshochschule Alsergrund und das Alte AKH. Und bei den drei Gebäuden der Bundesimmobiliengesellschaft auf dem ehemaligen WU-Gelände konnte auch keine Lösung gefunden werden. Der Grund: Die Gebäude entsprechen nicht den brandschutz- und baurechtlichen Vorschriften und hätten umgebaut werden müssen. Zudem hätten nicht alle Kinder Platz gehabt, argumentiert die MA 56 die Absage. Und es gebe dort viele "Angsträume", dunkle Ecken, wo sich Kinder fürchten könnten, betont Bezirksvorsteherin Ahmad.

Sie kennt die Herausforderung, im innerstädtischen Bereich eine Ersatzschule zu finden. In einem so dicht besiedelten Bezirk gebe es zu wenig Platz. Auch sie hätte ein Lösung im Alsergrund bevorzugt. Die Volksschule Marktgasse ist kein Einzelfall. Es komme jedoch selten vor, dass die Klassen in einen anderen Bezirk umziehen müssten, heißt es von der MA 56. Seit diesem Schuljahr pendeln 300 Volksschüler der Zieglergasse nach Penzing. Per Shuttlebus kommen sie gestaffelt und begleitet von einer Lehrkraft in die fünf Kilometer entfernte Ausweichschule und retour. Die Kosten tragen die Stadt und die BWS-Gruppe, Eigentümerin der Schule.

Im Fall der Marktgasse wurden eine zusätzliche Bim und ein Shuttlebus diskutiert. Derzeit prüfen die MA 56 und die Bildungsdirektion einen Bus. Die Kinder sollen im Grätzel einsteigen und direkt in die Leystraße gebracht werden. Die An- und Abfahrtszeiten sollen mit Schule und Eltern abgestimmt sein. Auch eine Frühaufsicht sowie Nachmittagsbetreuung sind vorgesehen. Die Kosten würden laut Magistrat über das Projektbudget getragen.

Schule wechseln

Viele wüssten noch nichts vom Umbau, beobachtet Vater Gladt. Gerade Eltern von Kindergartenkindern, die ab Herbst in die Marktgasse gehen. Gladts jüngerer Sohn Fabian zählt dazu. Einen großen Teil seiner Volksschulzeit wird er in der Leystraße verbringen. Als er im Kindergarten davon erzählte, seien die Eltern "aus allen Wolken gefallen": "Keiner hätte sein Kind in die Marktgasse eingeschrieben, wenn er von der Sanierung gewusst hätte." Im Magistrat und der Bildungsdirektion weiß man über die "fehlende Informationskette gegenüber Eltern im Zuge der Schuleinschreibung" – sie könnten einen anderen Schulplatz beantragen, heißt es auf Nachfrage.

Es sei sehr wohl eine Überlegung, die Söhne in eine andere Schule zu stecken, sagt Gladt. "Viele versuchen, ihre Kinder in den umliegenden Schulen anzumelden." Jene, die sich etwa wegen Sprachbarrieren damit schwertäten, ließen die Kinder in der Schule; Gladt sieht die Gefahr einer Brennpunktschule. Als Protest von "Bobo-Eltern" sieht er den Widerstand aber nicht. Dem Vorwurf einer möglichen Brennpunktschule verwehrt sich Bezirksvorsteherin Ahmad: "Hier sollten nicht Kinder und Eltern gegeneinander ausgespielt werden." (Selina Thaler, 7.4.2023)