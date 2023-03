Sie sehen aus wie einem Märchen entsprungen, treten immer nur im Doppelpack in Erscheinung und sind der Albtraum vieler Singles: perfekte Paare. Erlebt man sie live, zeigen sie das ganze Spektrum an Zuneigung bekundenden Gesten – Umarmungen, Küsse, Händchenhalten und Co. Sprechen sie miteinander, so unter Zuhilfenahme eines Arsenals an Kosenamen – und indem sie die Sätze des anderen beenden. Schließlich sind sie ja verliebt wie am ersten Tag, auch nach Jahren des Zusammenseins. Und der Live-Performance nicht genug: Gerne lassen Sie auch alle Welt virtuell an ihrer traumhaften Beziehung teilhaben und teilen nahezu täglich ihre romantischen Paarmomente auf Instagram und Co.

Zu schön, um wahr zu sein? Foto: Getty Images/iStockphoto/Prostock-Studio

Echtes Liebesglück oder jede Menge Inszenierung?

Anlässe, in Wort und Bild zu zeigen, wie glücklich man ist, gibt es schließlich viele: wir beim perfekten Abendessen, wir am schönsten Strand der Welt, wir beim Feiern von Valentinstag, Jahrestag und Geburtstag. Unser Heiratsantrag, unsere Verlobungsfeier, unser Hochzeitsfest. Wir mit strahlenden Augen unterm Christbaum, wir im Pärchenkostüm zu Halloween, und so weiter und so fort. Die perfekte Harmonie, um die einen weniger gut Vergebene beneiden müssen – wobei natürlich niemand so genau weiß, wie es hinter den Kulissen dieser Beziehung aussieht.

Irgendwie kann man sich nämlich als außenstehende Person des Zweifels nicht erwehren, ob ein solches Bilderbuchglück wirklich wahr sein kann. Denn manchmal scheint die perfekte Fassade doch ein wenig zu bröckeln. Man überrascht sie eventuell bei einem Streit, als sie sich unbeobachtet wähnen. Oder er oder sie vertraut sich vielleicht jemandem im Freundeskreis an und gibt zu, dass es selbst in dieser vermeintlich idealen Beziehung Bereiche gibt, in denen der Himmel nicht rund um die Uhr voller Geigen hängt. Und dass auch ein nach außen hin so unantastbar wirkendes Paar wie dieses ganz gewöhnliche – und sehr menschliche – Beziehungsprobleme kennt.



Ihre Erfahrungen, bitte!

Kennen auch Sie ein so perfektes Paar, dass es fast schon unheimlich wirkt? Haben sich da einfach die zwei Richtigen gefunden – oder nehmen Sie ihnen die Show nicht ganz ab? Oder sind Sie gar selbst ein Teil einer idealen Beziehung – und wie bitte machen Sie das? Teilen Sie Ihr Geheimnis mit der STANDARD-Community! (Daniela Herger, 24.3.2023)