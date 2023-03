Gehen ins Finale: Alex Borstein (links) als Susie und Rachel Brosnahan als Miriam "Midge" Maisel. Foto: Amazon Prime Video / Phlippe Antonello

"Zwei Schritte nach vorne und drei Schritte zurück, und ich bin dessen müde": Mit dieser Ansage ist Miriam "Midge" Maisel (Rachel Brosnahan) im jetzt veröffentlichten Trailer zur fünften und letzten Staffel der Serie "The Marvelous Mrs. Maisel" zu hören. In mehreren Einstellungen des Trailers voller zuckerlbunter New-York-Bilder scheint die einstige Hausfrau nun ihrem Traum vom Durchbruch als Stand-up Comedian so nah wie nie zuvor zu sein.

Trailer zur fünften Staffel von "The Marvelous Mrs. Maisel". Prime Video

Vier Staffeln lang musste Mrs. Maisel allerlei Rückschläge privater wie beruflicher Natur einstecken. Mit dabei im Finale ist auch wieder die treue Gefährtin und Managerin Susie, gespielt von Alex Borstein. Zurück an Bord sind Milo Ventimiglia und Kelly Bishop. Zu sehen ist die fünfte Staffel ab 14. April auf Amazon Prime Video, der Termin für die finale Folge ist der 26. Mai.

Die Serie heimste bisher insgesamt 20 Emmys ein, darunter Auszeichnungen für die beiden Darstellerinnen Brosnahan und Borstein. Einen Emmy gab es auch für den als "Monk" bekannten Tony Shalhoub, der den Vater von Mrs. Maisel spielt. (red, 21.3.2023)