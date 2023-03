Ja, gut, die ÖVP denkt laut Grundsatzprogramm europäisch, aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie europäisch isst. Die ÖVP Niederösterreich jedenfalls wird in ihrer blau-blau-gelben Zukunft bei Förderungen für Wirte auf "traditionelles und regionales Speisenangebot" abstellen.

Ein Lieblingsrezept: Eierspeisbrot. Foto: Getty Images

Bloß: Was schmaust man in Niederösterreich typischerweise? Wo Rezepte herzaubern? Ganz einfach: aus "20 Kochbücher zu allen Bezirken" von der Homepage der Landespartei.

In "So kocht Amstetten" lassen sich etwa Rezepte für Burgunderbraten auftun (unwahr ist, dass die FPÖ einen Zweigeltbraten draus machen will) oder für Verbranntes Kraut. Während der Bezirksparteiobmann – besser bekannt als ÖVP-Fraktionschef im jüngsten U-Ausschuss – sein Lieblingsgericht Bauernkrapfen präsentiert, stellt einer der stellvertretenden Vorsitzenden des U-Ausschusses aus St. Pölten das seine vor: Eierspeisbrot.

Die Rezeptauswahl für die nächste Auflage wird die Partei aber noch ein wenig ziselieren müssen. Weil, ehrlich gesagt, Spaghettini mit Orangenschalen oder Risotti sind jetzt nicht so regional; oder gar Weinviertler Tapas mit "Paprikawurst Chorizo serviert". Da kann die Liebe in Niederösterreich noch so durch den Magen gehen, wie ein Landesrat (ein Oberösterreicher!) vermerkt, aber: Niederösterreich darf nicht Spanien werden! Da kredenze man doch lieber Topfenbomben oder, wenn alle Stricke reißen: Naturparkschnitzel. (Renate Graber, 21.3.2023)