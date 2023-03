Bard ist da. Foto: IMAGO/Jakub Porzycki

Es ist derzeit das Thema schlechthin in der Techwelt: Chatbots wie ChatGPT oder Bing Chat eröffnen allerlei interessante Möglichkeiten, können auf Wunsch aus ein paar Eckpunkten passende Texte kreieren, schnell mal Code-Schnippsel erzeugen oder bei der Recherche für den nächsten Urlaub behilflich sein. Dass dahinter keine Form von Intelligenz, keine Logik oder gar Erkenntnis über die Welt steht, tut der Begeisterung wenig Abbruch – am Thema "generative Künstliche Intelligenz" kommt derzeit kaum ein Unternehmen vorbei. Und so macht nun auch eine der Größen in der KI-Entwicklung einen großen Schritt in diese Richtung.

Bard ist da (so halb)

Google gibt den offiziellen Startschuss für seinen eigenen Chatbot namens Bard. Erstmals vor wenigen Wochen vorgezeigt, können ihn nun erste Nutzer ausprobieren. In der ersten Phase noch auf Englisch sowie die USA und Großbritannien beschränkt, darf trotzdem mit Spannung erwartet werden, wie sich die Google-Lösung im Vergleich zu bestehenden Angeboten schlägt. Denn wo die meisten solcher Systeme bisher GPT – und damit das große Sprachmodell (LLM) von OpenAI als Basis nutzen, steckt hinter Bard Googles eigenes LaMDA.

Vorschläge und Entwürfe sieht Google als eine der Stärken von Systemen wie Bard. Foto: Google

Google selbst bemüht sich, die Erwartungen in einen realistischen Rahmen zu setzen: Der eigene Chatbot sei eine "aufregende" Technologie, aber wie all diese auf großen Sprachmodellen basierenden Systeme nicht fehlerfrei. Immer wieder würden diese falsche Behauptungen sehr überzeugt aufstellen und auch Vorurteile reproduzieren. Das sollte allen bewusst sein, die am Test teilnehmen.

Feedback

Generell verweist Google darauf, dass man dies eben noch als Testphase sieht, in der man Feedback von den Nutzer einsammeln will. Auf diesem basierend soll dann das System nach und nach verbessert werden. In den vergangenen Wochen hat Google bereits in internen Tests mit eigenen Angestellten zahlreiche Optimierungen an Bard vorgenommen.

Auffällig ist zudem, dass Google dem Thema "verantwortliche" Entwicklung von Bard und großen Sprachmodellen im Allgemeinen einen bedeutenden Teil in der Ankündigung zukommen lässt. Man habe sich hier schon vor Jahren klaren KI-Prinzipien verschrieben.

Grundlage

Ungewöhnlicher Ansatz: Google zeigt in der Ankündigung explizit ein Beispiel, in dem Bard falsch gelegen ist. (der wissenschaftliche Name der Pflanze ist "Zamioculcas zamiifolia" und nicht "Zamioculcas zamioculcas" sein). Damit will man von Anfang an falsche Erwartungen verhindern Grafik: Google

Bard basiert dabei übrigens auf einer schlankeren Version von LaMDA, die deutlich weniger Ressourcen verbrauchen und somit auch flotter sein soll, als es etwa derzeit bei GPT-4-basierten Systemen der Fall ist. Gleichzeitig ist in der ersten Version aber auch die Funktionalität noch beschränkt.

Als aktuelle Anwendungsfälle verweist man etwa auf die Möglichkeit, einen Entwurf für einen Blogpost schreiben zu lassen. Aber auch allgemeine Tipps für allerlei Rechercheaufgaben kann Bard natürlich geben. Weitere Funktionen wie etwa das Erstellen von Code oder auch die Unterstützung von mehr Sprachen sowie die multimodale Nutzung – etwa mit der Nutzung von Bildern als Eingabe, wie es GPT-4 ermöglicht – sollen schrittweise nachgereicht werden.

Interessant ist auch eine Randbemerkung von Google: Stellt man in der Ankündigung doch klar, dass man Bard nicht als Ersatz für die eigene Suchmaschine sieht – sondern als komplementären Service.

Testweise

Wer daran Interesse hat, kann sich auf der offiziellen Webseite für Bard in die Warteliste eintragen lassen. Die ersten Nutzer sollen dabei noch heute freigeschaltet werden, wie gesagt, aber vorerst auf die USA und Großbritannien beschränkt. In einem kurzen Test des STANDARD war es aber auch mit der Nutzung eines US-VPNs möglich, sich in die Liste einzutragen. (Andreas Proschofsky, 21.3.2023)