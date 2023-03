Kylian Mbappé führt ab sofort Frankreich auch offiziell an. Foto: APA/AFP/FRANCK FIFE

Paris – Superstar Kylian Mbappé soll künftig die französische Fußball-Nationalelf als Kapitän anführen. Laut der Sportzeitung "L'Équipe" bestimmte Teamchef Didier Deschamps den 24-jährigen Stürmer von Paris Saint-Germain zum Nachfolger von Hugo Lloris. Der Torhüter war nach dem gegen Argentinien verlorenen WM-Finale aus der "Équipe tricolore" zurückgetreten. Mbappé dürfte zum Start in die EM-Qualifikation am Freitag in Paris gegen die Niederlande die Spielführer-Schleife tragen.

Der WM-Torschützenkönig hat in seinen bisherigen 66 Länderspielen insgesamt 36 Treffer erzielt und war Mitglied des Weltmeisterteams von 2018. Neben Mbappé galt auch Antoine Griezmann von Atlético Madrid als Kandidat für die Kapitäns-Rolle. (APA, 21.3.2023)