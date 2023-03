Kümmert sich liebevoll um ihren Sohn: Sandrine Bonnaire in "Drei Tage und ein Leben", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Nicolas Schul

17.30 MAGAZIN

Studio 2 Anlässlich des Weltwassertags flanieren Redakteurin Sybill Dolenz und Jürgen Wimmer mit STANDARD-Autor Gregor Auenhammer entlang seines neuen Buches zu den Brunnen Wiens. Bis 18.30, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Alles unter Kontrolle? – Leben mit einer Zwangserkrankung Zwangsstörungen bestimmen den Alltag der Betroffenen – und erzeugen einen hohen Leidensdruck. Bis 20.15, Arte

20.15 DRAMA

Drei Tage und ein Leben (Trois jours et une vie, F/BEL 2019, Nicolas Boukhrief) 15 Jahre nach dem Verschwinden eines kleinen Jungen kehrt Antoine (Pablo Pauly) in seinen nordfranzösischen Heimatort zurück – und weiß als Einziger, was damals passiert ist. Atmosphärisches Schuld-und-Sühne-Drama mit Sandrine Bonnaire. Bis 22.10, Arte

20.15 AGENTENTHRILLER

James Bond 007: Casino Royale (GB/BHA/CZ/D/USA 2006, Martin Campbell) Der erste Einsatz von Daniel Craig als James Bond im Jahr 2006 brachte der Reihe eine gelungene Frischzellenkur. An seiner Seite: Eva Green. Bis 23.05, ATV 2

22.05 WESTERN

Bravados (USA 1958, Henry King) Der Farmer Jim Douglas (Gregory Peck) sucht Rache an vier Verbrechern, von denen er glaubt, dass sie seine Frau vergewaltigt und getötet haben. Von Henry King bravourös als Tragödie in spektakulärer Landschaft inszenierter Western über einen Mann, der an seiner fragwürdigen Vergeltungssucht zerbricht. Bis 23.50, Servus TV

22.10 DOKUMENTATION

Der Pantomime Marcel Marceau – Die Kunst der Stille Über Jahrzehnte faszinierte Marcel Marceau nur mit Gesten und Mimik. In seiner Doku vereint der Schweizer Filmemacher Maurizius Staerkle Drux Archiv material mit einem persönlichen, zeitgenössischen Blick auf die Kunst der Stille. Bis 23.05, Arte

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Israel – Demokratie unter Druck Hunderttausende Menschen gehen seit Wochen in Israel auf die Straße, um gegen die Justizreform der rechts-religiösen Regierung unter Premier Benjamin Netanjahu zu demonstrieren. Israel-Korrespondent Tim Cupal hat sich unter die Demonstranten gemischt und mit ihnen gesprochen. Um Kinder im Gefängnis – Israels harter Kurs geht es ab 23.05 Uhr. Zu Wort kommen palästinensische Jugendliche, die mehrjährige Haftstrafen verbüßen mussten. Bis 23.55, ORF 2

23.55 DISKUSSION

Dialogforum: Quo vadis, österreichischer Film? Es diskutieren Filmregisseur Kurt Brazda, Diagonale-Geschäftsführer Sebastian Höglinger, Superfilm-Geschäftsführer John Lüftner, Filmregisseur und -produzent Arash T. Riahi, Filmregisseurin Clara Stern, Bundesschulsprecherin Flora Schmudermayer, Schauspielerin Katharina Settele und Katharina Schenk, Leiterin der ORF-Haupt abteilung Fernsehfilm. Bis 0.55, 3sat