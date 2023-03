Der langjährige Journalist will den Anteil der Kunden aus dem nicht-medialen Bereich vergrößern

Die Tschechischen Nachrichtenagentur ČTK bekommt einen neuen Chef. Logo: ČTK

Prag – Zum künftigen Generaldirektor der öffentlich-rechtlichen Tschechischen Nachrichtenagentur (ČTK) wurde der langjährige Journalist Jaroslav Kábele gewählt. Den entsprechenden Beschluss hat der ČTK-Rat am Dienstag gefällt. Der 56-jährige Kábele wird den bisherigen ČTK-Chef Jirí Majstr ersetzen, dessen zweite sechsjährige Amtsperiode am 10. Juni zu Ende geht.

Kábele, Absolvent der Journalismus-Fakultät der Prager Karlsuniversität, hatte seine Karriere 1989 als ČTK-Redakteur in der Innenpolitik-Redaktion begonnen. Danach war er in dem Nachrichtenportal "iDnes" tätig, später kehrte er in die ČTK zurück. Zurzeit hat er die Position des Direktors der ČTK-Abteilung für Strategie und Entwicklung inne.

Kábele will sich nach eigenen Angaben auf die Unabhängigkeit und Zuverlässigkeit der Nachrichtenagentur konzentrieren. Außerdem will er den Anteil der ČTK-Kunden aus dem nicht-medialen Bereich vergrößern, um der Agentur weitere Einnahmen zu sichern. Schließlich wolle er das Projekt eines Pressezentrums direkt im ČTK-Gebäude realisieren, wo Pressekonferenzen und weitere Aktionen stattfinden sollten, hieß es. (APA, 21.3.2023)