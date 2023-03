In der Meistergruppe sind nur Spitzenspiele angesagt. Foto: APA/ERWIN SCHERIAU

Wien- Sturm Graz empfängt Rapid im Schlager der ersten Runde der Meistergruppe in der Fußball-Bundesliga. Die Austria spielt daheim gegen den LASK, Tabellenführer Salzburg tritt bei Austria Klagenfurt an. Dies ergab die Auslosung der Liga am Dienstag. Die Spiele werden um 14.30 Uhr (zwei Partien) bzw. 17.00 Uhr angepfiffen. Der erste Spieltag der Meistergruppe ist am 2. April angesetzt, zwei Tage davor startet die Qualifikationsgruppe.

Dort bekommt es Hartberg am 31. März (19.30 Uhr) mit Austria Lustenau zu tun. Der Freitagabend wurde als neue Anstoßzeit für ein Match der Qualifikationsgruppe eingeführt. Der WAC trifft am Samstag auf die SV Ried, Altach auf die WSG Tirol (beide 17.00 Uhr).

Sturm vs Salzburg am 23. April

Am Wohenende darauf tritt Salzburg in Wals-Siezenheim gegen die Austria an, Rapid ist in Wien gegen Klagenfurt im Einsatz und der LASK im Sonntag-Spätspiel in Linz gegen Sturm. Das Wiener Derby ist eine Woche später am 16. April in Wien-Hütteldorf (17.00 Uhr) angesetzt. Das erste Duell zwischen Verfolger Sturm und Salzburg steigt am 23. April in Graz (17.00).

Am 30. April sind in der Meistergruppe ebenfalls Spiele anvisiert. Da sich am selben Tag die Finalisten des ÖFB-Cups in Klagenfurt gegenüber stehen, werden die Partien der im Endspiel beteiligten Clubs auf 26. April vorgezogen. Mit Rapid, Sturm Graz und dem LASK sind drei Vertreter aus der Meistergruppe im Cup-Halbfinale dabei. Aus der Qualifikationsgruppe ist Ried noch im Cup vertreten. Sollten sich die Innviertler im Halbfinale gegen Rapid für das Finale qualifizieren, würden sie die 27. Runde ebenfalls schon am 26. April bestreiten.

Abstiegsfrage spätestens am 2. Juni geklärt

In der 32. und letzten Runde am 3. Juni, einem Samstag, tritt Salzburg in Wien bei der Austria an, Sturm ist zu Hause gegen den LASK im Einsatz. Rapid spielt in Klagenfurt. Alle Spiele finden ab 17.00 Uhr statt. Die Abstiegsfrage wird bereits einen Tag davor, am Freitag den 2. Juni (alle 19.30 Uhr), entschieden. Lustenau empfängt da Hartberg, Ried den WAC und die WSG die Altacher.

Nach dem Finaldurchgang haben der Meister, der Vizemeister, der Drittplatzierte der Meisterschaft sowie der Cupsieger ihre internationalen Startplätze fix. Abhängig davon, ob der Cupsieger in der Liga ebenfalls auf einem internationalen Startplatz landet, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, welche Teams am Europacup-Play-off teilnehmen. Der Vierte und Fünfte der Meistergruppe sind grundsätzlich noch im Rennen um einen Europacup-Platz, aus der Qualifikationsgruppe ist der Erste dabei. Das Play-off-Halbfinale ist am 5. Juni angesetzt, das Finale mit Hin- und Rückspiel am 8. und 11. Juni. (APA, 21,3.2023)