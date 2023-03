Chefredaktion kämpft für "Wiener Zeitung", "Miss Merkel" ermittelt bei RTL, Böhmermann ausgezeichnet, Murdoch will mit 92 Jahren zum fünften Mal heiraten, Wenige Frauen in europäischer Filmproduktion

Am Dienstag hat die FPÖ ihre Petition "Nein zur ORF-Zwangssteuer – Ja zu Objektivität und Sparsamkeit!" gegen die von der Regierung geplante ORF-Haushaltsabgabe gestartet. Foto: Reuters, HEINZ-PETER BADER

Hier kommen die Mediennews von heute:

Umbaupläne: Chefredaktion kämpft für "Wiener Zeitung": "Print ist noch nicht tot" – Werden die Regierungspläne umgesetzt, stehen die "Wiener Zeitung" und ihr Qualitätsjournalismus vor dem Aus, warnen Judith Belfkih und Thomas Seifert

Gegen Haushaltsabgabe: FPÖ startete Petition "Nein zur ORF-Zwangssteuer – Ja zu Objektivität und Sparsamkeit!" – Finanzen und neuer Landesdirektor beschäftigen den ORF-Stiftungsrat am Donnerstag, zu einer Abstimmung über das Sparpaket dürfte es diese Woche nicht kommen

Unbestätigt: Neuer "Krone"-Geschäftsführer der deutschen Funke-Gruppe kolportiert – Sanierer Michael Tillian wird als möglicher Nachfolger von Christoph Niemöller genannt – bisher keine Bestätigung

TV-Tagebuch: "Miss Merkel" ermittelt bei RTL in Brandenburg: Eine Kanzlerin im Unruhestand – Die großartige Katharina Thalbach gibt die abgeklärte Ex-Regierungschefin, die schon alles gesehen hat

Streamingtrends: Frauen in europäischer Filmproduktion weiterhin unterrepräsentiert – Die Einnahmen von audiovisuellen Medien betrugen im Jahr 2021 123 Milliarden Euro. Das ist laut Jahresbericht der Europäischen Audiovisuellen Informationsstelle ein Plus von mehr als zehn Prozent



"Breaking Bad" auf Isländisch: Serie "Blackport" ab Donnerstag auf Arte – In acht Teilen wird erzählt, wie eine unscheinbare Sekretärin in den 1980er-Jahren in einem kleinen isländischen Dorf ein Fischimperium aufbauen will

Vorboten: "The Marvelous Mrs. Maisel": Trailer zur fünften und letzten Staffel veröffentlicht – Die Serie mit Rachel Brosnahan als Midge Maisel geht ab 14. April ins Finale

Ja-Wort: Rupert Murdoch will mit 92 Jahren zum fünften Mal heiraten – Der Medienunternehmer soll der 66-jährigen Ann Lesley Smith einen Heiratsantrag gemacht haben

Netzpolitik: BBC empfiehlt Angestellten Löschung von TikTok, hat selbst aber Millionen Follower – Nutzung zu redaktionellen Zwecken weiter möglich. Die britische Sendeanstalt verweist auf Datenschutzgründe

Switchlist: Only Lovers Left Alive, Gefährliche Brandung und Ungarns rotes Gold in Gefahr, Dokumentationen über den Umgang mit Putin, digitale Energiefresser und den ersten unabhängigen Radiosender im Irak – TV-Hinweise für Dienstag

