Die Welt von "Elden Ring" ist gnadenlos – und die Spielenden lieben sie dafür. Foto: Bandai Namco

Natürlich ist die Gaming-Welt voller Profis, die das Zwischenland von "Elden Ring" durchkämmt haben, ohne von einer zufällig vorbeikommenden Gruppe Untoter gemeuchelt zu werden. Jene besagten Pro-Gamer sind außerdem nur ein-, maximal zweimal im Kampf gegen die Bosse gestorben, zumindest ist es das, was sie seit einem Jahr behaupten. Zum Geburtstag des Hit-Spiels hat Publisher Bandai Namco nun aber Statistiken veröffentlicht, die eine andere Sprache sprechen.

Die unzähligen Gefahren des Spiels haben mehr Spielfiguren das Leben gekostet, als es derzeit auf der Erde gibt. Außerdem gab es fast sechs Milliarden Versuche, die verschiedenen Bosse des Spiels zu besiegen, von denen die meisten natürlich kläglich scheiterten.

Malenia führt die Boss-Statistik an. Foto: Bandai Namco

Von den neun Milliarden Toden in den Zwischenlanden sind ganze 69 Prozent auf Feinde und Nichtspielercharaktere zurückzuführen. 15 Prozent gehen auf Statuseffekte zurück – Dinge wie Gift, Blutverlust und Wahnsinn – und 14 Prozent (oder etwa 1,2 Milliarden Todesfälle) auf das Fallen, denn die Schwerkraft siegt in den Soulsborne-Spielen (ganz wie in der echten Welt) am Ende immer. Nur zwei Prozent der Tode gehen auf das Konto von anderen Spielenden.

"Elden Ring"-Spielende sind ein nettes Volk

Bei den Fans von "Elden Ring" dürfte die Kooperation somit ganz klar vor Konfrontation kommen. Denn 88 Prozent der Spieler bevorzugen es, gemeinsam durch Limgrave und Co zu ziehen, statt gegeneinander zu kämpfen. Nur zwölf Prozent der Spieler duellierten sich während der sogenannten "Invasionen". Dabei können die Charaktere in die Welt anderer Spielerinnen und Spieler eindringen und versuchen, ihr Gegenüber zu töten.

Bandai Namco hat darüber hinaus das Ranking der tödlichsten Bosse veröffentlicht. Wenig überraschend belegt dabei Malenia den ersten Platz. 329 Millionen Mal hauchten Spieler im Kampf gegen die Göttin und Zwillingsschwester von Miquella ihr Leben aus. Mit deutlichem Abstand von 281 Millionen Toden findet sich Margit, gefolgt vom Tree Sentinel, der 277 Millionen Mal für Frust sorgte.

Das Entwicklerstudio hat erst Ende Februar den neuen DLC namens "Shadow of the Erdtree" angekündigt und damit die wildesten Spekulationen ausgelöst. (red, 22.3.2023)