Michael Ludwig. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Im Streit um eine Mietpreisbremse und die Erhöhung der Richtwertmieten übt Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) nun heftige Kritik an ÖVP-Finanzminister Magnus Brunner. Dieser hatte zuletzt in einem Interview mit den "Oberösterreichischen Nachrichten" gesagt, von erhöhten Richtwertmieten seien "großteils Wohnungen in der Wiener Innenstadt und innerhalb des Gürtels" betroffen: "Auf dem Land und in den Bundesländern ist das kaum ein Thema."

Ludwig ortete angesichts solcher Aussagen eine "Ignoranz gegenüber der Wiener Bevölkerung". Und weiter: "Die Interessen der Wiener Mieterinnen und Mieter sind dem Finanzminister kein Anliegen. Darüber hinaus betrifft es nicht nur Wien. Städte und somit Wohnungen in ganz Österreich sind von der bevorstehenden Erhöhung betroffen." In Wahrheit, so befand er, sei ein Universalmietrecht nötig. Alle Mietwohnungen müssten in den Geltungsbereich des Mietrechtsgesetzes kommen und damit auch preisreguliert werden.

Ab 1. April steigen die Richtwertmieten um 8,6 Prozent, Kategoriemieten erhöhen sich im Juli um rund fünf Prozent. (luza, 21.3.2023)