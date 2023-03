Die Feuerwehr war mit insgesamt 40 Personen im Einsatz. Foto: IMAGO/Panthermedia

In Zillingtal (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) ist am Dienstagnachmittag eine Frau nach einer Explosion in einem Container gestorben. Die Feuerwehrleute haben die 55-Jährige bei den Löscharbeiten leblos aufgefunden, erklärte ein Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos Eisenstadt-Umgebung der APA. Die Ursache ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

ORF

Die Feuerwehr wurde um 15 Uhr alarmiert, da hatte der Brand vom Container bereits auf das Dach des danebenstehenden Wohnhauses übergegriffen. Ein Übergreifen auf das Nachbarhaus konnte laut einem Bericht des ORF Burgenland noch verhindert werden.

Zunächst gab es im Container aus noch unbekannter Ursache eine Explosion. Eventuell hatten sich Dämpfe entzündet, meinte der Sprecher des Bezirksfeuerwehrkommandos. Im Einsatz waren insgesamt 40 Feuerwehrleute von fünf Wehren der Region sowie Notarzt, Rettung und Polizei. Am frühen Abend war der Einsatz für sie beendet. (APA, red, 21.3.2023)