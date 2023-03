Foto: APA

Bozen – Der HCB Südtirol hat als viertes und letztes Team das Halbfinale der ICE-Liga erreicht. Im entscheidenden siebenten Duell der best-of-seven-Serie setzte sich der Grunddurchgangssieger am Dienstagabend zuhause gegen die zweimal in Führung liegenden Black Wings Linz in der Verlängerung mit 3:2 (0:1,1:1,1:0;1:0) durch und sicherte sich damit ein Halbfinalduell mit den Vienna Capitals. Das zweite, ebenfalls am Freitag startende Halbfinale bestreiten Meister Salzburg und der KAC.

Die Black Wings starteten in der Eiswelle von Bozen nur 23 Sekunden nach Beginn mit dem Distanztreffer durch Logan Roe perfekt und hätten in einer ziemlich flotten Partie sogar noch nachlegen können. Auch die Hausherren fanden Möglichkeiten vor, belohnten sich aber erst gegen Ende des zweiten Drittels dank Luca Frigo (38.) mit dem Ausgleich. Linz fand nur 34 Sekunden danach die perfekte Antwort durch Andreas Kristler, wieder benötigten die Südtiroler eine Weile, um sich auf 2:2 zurückzukämpfen. Dustin Gazley brachte sein Team in die Verlängerung und wurde dort nach nur 44 Sekunden mit dem Siegtreffer zum Matchwinner. (APA, 22.3.2023)