Firmenchef Chew steht am Donnerstag US-Kongressausschuss Rede und Antwort

Tiktok steht weiter in der Kritik. Foto: APA/AFP/PATRICK T. FALLON

Kurz vor der Anhörung im US-Kongress werden Einzelheiten der Aussagen des Firmenchefs Shou Zi Chew bekannt. "Tiktok hat niemals Daten von US-Nutzern an die chinesische Regierung weitergegeben oder eine entsprechende Anfrage erhalten. Auch würde Tiktok einer solchen Anfrage nicht nachkommen, sollte sie jemals gestellt werden", wird Chew am Donnerstag aussagen, wie aus der am Dienstagabend veröffentlichten Stellungnahme hervorgeht.

Die TikTok-Mutter ByteDance sei nicht im Besitz oder unter der Kontrolle einer Regierung oder staatlichen Einrichtung. "Lassen Sie mich das unmissverständlich sagen: ByteDance ist kein Vertreter Chinas oder eines anderen Landes." Am Donnerstag soll Chew einem US-Kongressausschuss wegen einer möglichen Weitergabe von Nutzerdaten an die Regierung in Peking und anderen Themen Rede und Antwort stehen. (APA, 22.3.2023)