Hintergrund Trump, der Pornostar – und eine mögliche historische Anklage

Als erster früherer US-Präsident könnte Donald Trump diese Woche angeklagt werden. In dem Verfahren in New York geht es um eine Schweigegeldzahlung an die als Stormy Daniels bekannte Pornodarstellerin Stephanie Clifford vor der Präsidentschaftswahl 2016. Eine Anklage würde ein politisches Erdbeben auslösen