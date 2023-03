Die Letzte Generation will mit der Aktion auf die gesundheitlichen Folgen der Klimakrise hinweisen

Das Festkleben auf der Straße gehört zu den Markenzeichen der Letzten Generation. Foto: IMAGO/A. Friedrichs

Aktivistinnen und Aktivisten der Letzten Generation haben am Mittwochvormittag offenbar eine Aktion auf der Wiener Ringstraße vor dem Bundesministerium für Gesundheit gestartet. "Die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise", schreiben die Aktivistinnen und Aktivisten auf ihrem Twitter-Account. Für 20 Uhr am Mittwochabend kündigen sie ein Krisengespräch im Café 7Stern an.

Unterstützt und begleitet wurde die Aktion von Ärzten und Ärztinnen, die sich hinter die Proteste stellten. Die Klimaaktivisten und -aktivistinnen forderten neuerlich ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen und niedrigere Tempolimits auf der Autobahn. (red, 22.3.2023)