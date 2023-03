Beim Ziplining rast man an einem Stahlseil durch die Luft und überquert dabei eine Schlucht, einen Wald oder einen Fluss. Wer seinen Urlaub mit einem Adrenalinkick aufpeppen möchte, dem seine diese aufregenden Seilrutschen in Europa ans Herz gelegt.

Velocity 2, Wales

ZipworldUK

Mit bis zu 200 km/h rasen Wagemutige im Liegen die Velocity 2 Zipline hinab. Damit ist diese in der Nähe von Bethesda in Nordwales gelegene Seilrutsche die schnellste Zipline der Welt. Während des Fluges haben Abenteurer eine traumhafte Sicht auf die ehemalige Schiefermine Penrhyn, den Penrhyn-Quarry-See und den Snowdonia-Nationalpark.

Insgesamt besteht Velocity 2 aus zwei separaten Seilrutschen mit vier parallelen Stahlseilen. Das heißt, es können vier Personen gleichzeitig diesen Flug erleben.

Ort: Bethesda/Nordwales, England

Länge: 1.555 Meter

Höchstgeschwindigkeit: ca. 200 km/h

Gesamtdauer: ca. 2 Stunden

Kosten: ab 87 €/Erwachsenen

Little Rock Lake Zipline, Schweden

Sweden Zipline

Die Little Rock Lake Zipline führt durch die Wälder Schwedens und ist mit fast vier Kilometer langen Stahlseilen die längste Zipline Nordeuropas. Sie befindet sich in der Provinz Småland, der Heimat von Astrid Lindgren, und liegt direkt am Änghultasjön See. In einer Höhe von 15 bis 52 Metern schwebt man über die Baumwipfel hinweg und kann mit etwas Glück sogar Elche, Wildschweine oder Wölfe aus der Luft erspähen.

Im Ziplinepark stehen Abenteurern jedes Alters verschiedene Routen mit insgesamt 19 Stationen zur Verfügung. Mit 2.610 Metern Länge ist die rote Zipline die aufregendste. Diese besteht aus acht Bahnen, und man kann eine Geschwindigkeit von 75 km/h erreichen. Daneben gibt es noch eine schwarze, grüne und lila Route.



Ort: Klavreström, Schweden

Länge: 3.300 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 75 km/h

Gesamtdauer: 2 bis 4 Stunden (je nach Route)

Kosten: ab 100 €/Erwachsenen

Flying Fox XXL, Österreich

Jason Fleenor

Der Flying Fox XXL in Leogang liegt direkt im Skigebiet Leogang und zählt mit einer Strecke von 1.600 Metern und einer Höchstgeschwindigkeit von 130 km/h zu den schnellsten und längsten Ziplines der Welt. Man wird während des Fluges neben einem Gefühl der Schwerelosigkeit mit der Aussicht auf die Salzburger Bergwelt belohnt.

Das Erlebnis beginnt mit einer Fahrt mit der Bergbahn zum Startpunkt Stöcklalm. Auch bei dieser Zipline kann man in Liegeposition in die Tiefe sausen. Die Flughöhe beträgt 143 Meter. Mit einem Shuttlebus geht es nach dem Flug zurück zur Talstation der Asitzbahn.



Ort: Saalbach Hinterglemm Leogang, Österreich

Länge: 1.600 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Gesamtdauer: ca. 30 Minuten

Kosten: ab 79 €/Erwachsenen

Zipline Sankt Vigil, Italien

Adrenaline X-Treme Adventures

Die Zipline Sankt Vigil in Südtirol ist Teil des Freizeitparks Adrenaline X-Treme Adventures. Sie ist mit 3.200 Metern die längste Zipline Europas und liegt im Herzen der Dolomiten. Der Startpunkt der Zipline befindet sich auf 1.600 Metern Höhe, insgesamt wird ein Höhenunterschied von 400 Metern überwunden.

Bei dieser rasanten Fahrt, die in sieben Sektionen aufgeteilt ist, kann eine Geschwindigkeit von bis zu 80 km/h erreicht werden – Panoramablick auf die Dolomiten inklusive.



Ort: Bozen/Südtirol, Italien

Länge: 3.200 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

Gesamtdauer: 1 Stunde und 30 Minuten

Kosten: ab 89 €/Erwachsenen

Harzdrenalin Megazipline, Deutschland

Zu zweit um die Wette fliegen geht mit der Harzdrenalin Megazipline im Harz. Diese ist über 1.000 Meter lang und damit die größte Doppelseilrutsche Europas. Am Startpunkt angelangt, geht es aus einer Höhe von 120 Metern auch schon wieder mit bis zu 85 km/h abwärts Richtung Rappbodetalsperre.

Ort: Oberharz am Brocken, Deutschland

Länge: ca. 1.000 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 85 km/h

Gesamtdauer: ca. 1 Stunde

Kosten: ab 39 €/Erwachsenen

La Tyrolienne Zipline, Frankreich

Raluca Crișu

Im Skigebiet Val Thorens/Orelle in Frankreich liegt die 1.300 Meter lange La Tyrolienne Zipline. Schon der Panoramablick über die französischen Alpen ist Grund genug für einen Flug. Dabei kann man eine Geschwindigkeit von bis zu 105 km/h erreichen. Die höchste Überflughöhe beträgt 250 Meter über dem Boden.

Der Flug mit der größten Seilrutsche Frankreichs beginnt am Sessellift Bouchet auf 3.230 Höhenmetern und endet an der Funitel-Bergstation am Col de Thorens auf 3.000 Meter. Dank der zwei parallelen Stahlseile kann man diese Fahrt auch zu zweit genießen. Unten angekommen kann es dann gleich auf den Skiern oder dem Snowboard weitergehen, denn beides kann während des Fluges einfach am Rücken befestigt werden.



Ort: Val Thorens/Orelle, Frankreich

Länge: 1.300 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 105 km/h

Gesamtdauer: ca. 2 Minuten

Kosten: ab 56 €/Erwachsenen

Mont 4 Zipline, Schweiz

Packed Again

Die Mont 4 Zipline befindet sich im Skigebiet Verbier in der Schweiz auf 3.330 Metern und ist damit die höchste Zipline der Welt und die längste der Alpen. Bei diesem Flugerlebnis an der 1.400 Meter langen Zipline kann eine Geschwindigkeit von bis zu 130 km/h erreicht werden.

Los geht das Abenteuer an der Talstation der Mont-Fort-Seilbahn mit einer Sicherheitseinweisung und der Materialausgabe im Restaurant Gentianes. Mit dem Sessellift geht es anschließend bis zum Gipfel des Mont-Forts, wo die wilde Fahrt startet. In 383 Metern Höhe geht es über den Tortin-Gletscher und die Skipiste bis zum Gentianes- Bergpass abwärts.



Ort: Verbier, Schweiz

Länge: 1.400 MeterH

öchstgeschwindigkeit: 130 km/h

Gesamtdauer: ca. 2 Minuten

Kosten: ab 78 €/Erwachsenen

Canyon Učja im Soča-Tal, Slowenien

Tomaž Marolt

Das Soča-Tal in Slowenien gilt als Paradies für Aktivurlauber. Kein Wunder also, dass sich dort auch der größte Zipline-Park Europas befindet, genauer gesagt im Triglav-Nationalpark in der Nähe von Bovec. Dort sind zehn Stahlseile durch die Učja-Schlucht gespannt und warten auf wagemutige Reisende.

Bei diesem Flugabenteuer schwebt man in einer Höhe von 200 Metern über den Učja-Fluss und hat dabei auch noch die Julischen Alpen als Kulisse vor Augen. Die Länge der Ziplines beträgt insgesamt 4.500 Meter, die einzelnen Abschnitte sind zwischen 550 und 700 Meter lang. Während der Fahrt kann eine Geschwindigkeit von 60 km/h erreicht werden. Durch die Stationen wird man von erfahrenen Tourguides geleitet.



Ort: Bovec, Slowenien

Länge: Insgesamt 4.500 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 60 km/h

Gesamtdauer: 2 bis 3 Stunden

Kosten: ab 50 €/Erwachsenen

Panorama Zipline Dubrovnik, Kroatien

Dubrovnik Times

In der kroatischen Stadt Dubrovnik kann man über das Meer schweben und einen Panoramablick auf die schöne Altstadt und die Adria mit ihren zahlreichen Inseln genießen. Vor und nach dem Flug erzählen die Tourguides interessante Geschichten über die historische Stadt.

Der Treffpunkt für dieses einzigartige Abenteuer liegt nahe der Altstadt von Dubrovnik. Dann geht es mit einem Shuttle zur Zipline-Station auf den Srdj-Hügel hinauf. Dort gibt es eine Sicherheitseinweisung, bevor es an zwei Ziplines in die Tiefe geht. Um den Ausblick in vollen Zügen genießen zu können, dürfen Gäste sogar ein zweites Mal die Ziplines nach unten düsen.

Ort: Dubrovnik, Kroatien

Länge: 900 Meter

Höchstgeschwindigkeit: Keine Info

Gesamtdauer: 3 Stunden

Kosten: ab 46 €/Erwachsenen

Limite Zero, Spanien und Portugals

Tom Scott

In Andalusien existiert die einzige grenzüberschreitende Seilrutsche der Welt. Neben der Überquerung einer Landesgrenze fliegt man mit der Limite Zero Zipline auch noch buchstäblich durch die Zeit. In Portugal angekommen hat man eine ganze Stunde durch die Zeitverschiebung gewonnen.

Der Flug geht von der spanischen Stadt Sanlúcar de Guadiana über den Fluss Guadiana bis nach Alcoutim in Portugal. Die Zipline ist insgesamt 720 Meter lang. Das Beste daran: Auf der anderen Seite des Flusses angekommen gibt es kein Zeitlimit für den Aufenthalt. Zurück nach Spanien geht es mit einer Fähre, die nicht Teil der Tour ist. Das heißt, jeder kann im eigenen Tempo die portugiesische Kleinstadt erkunden.

Ort: Ausgangspunkt: Sanlúcar de Guadiana, Spanien; Endpunkt: Alcoutim, Portugal

Länge: 720 Meter

Höchstgeschwindigkeit: 80 km/h

Gesamtdauer: kein Zeitlimit

Kosten: ab 18 €/Erwachsenen

Extreme Zipline Tara, Montenegro

Karawankenbär Austria

Die Extreme Zipline Tara in Montenegro befindet sich im Tara-Nationalpark und führt über die Tara-Schlucht. Dabei handelt es sich um die größte Schlucht Europas und nach dem Grand Canyon sogar die zweitgrößte der Welt. Die Tara-Schlucht ist insgesamt 78 Kilometer lang und bis zu 1,5 Kilometer tief.

Parallel zur beeindruckenden Djurdjevica Tara Bridge rasen Abenteuerlustige über Baumwipfel und den Fluss auf die andere Seite der Schlucht. Die Geschwindigkeit beträgt dabei bis zu 120 km/h. Treffpunkt ist die Djurdjevica Brücke. (red, 22.3.2023)