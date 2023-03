Bei einer Razzia im Dezember 2022 wurde Heinrich XIII. Prinz Reuß in Frankfurt verhaftet. Er soll einer der Anführer des "Reichsbürger"-Netzwerks gewesen sein. Foto: APA/dpa/Boris Roessler

Bei einer Razzia in der deutschen "Reichsbürger"-Szene sind laut Berichten am Mittwochmorgen Schüsse auf Einsatzkräften abgegeben worden. Laut "Spiegel" und "Süddeutscher Zeitung" schoss dabei eine Person, bei der eine Durchsuchung stattfand, auf Beamte. Ein Polizist soll bei dem Vorfall in Reutlingen im Bundesland Baden-Württemberg leicht verletzt worden sein. Er wurde laut "Spiegel" in stabilem Zustand ins Krankenhaus gebracht.

Insgesamt fanden am Mittwoch Durchsuchungen bei 19 Personen in sieben deutschen Bundesländern und in der Schweiz statt. Fünf Personen aus Bayern, Sachsen und Niedersachsen werden laut WDR, NDR und "Süddeutscher Zeitung" derzeit als Beschuldigte geführt, die übrigen 14 Personen als Zeugen. Bei einigen Dursuchten sollen illegale Waffen vermutet werden.

Die Razzia, bei der es zu den Schüssen kam, wurde laut "Tagesschau" im Auftrag des deutschen Generalbundesanwalts durchgeführt. Dieser bestätigte den Vorfall und kündigte noch für den Vormittag eine Erklärung an. Die Polizei Reutlingen wollte auf Twitter zunächst keine näheren Auskünfte geben.

Von Systemwechsel geträumt

Nach Recherchen der deutschen Medien sollen unter den durchsuchten Personen auch mehrere aktive Polizeibeamte und Soldaten sein. Einige von ihnen sollen weitere Netzwerke und Gruppen gebildet haben, die ebenfalls von einer extremen Staatsfeindlichkeit geprägt sein sollen. Die mutmaßlichen Mitglieder der "Reichsbürger"-Szene sollen nach Angaben der Ermittler von einem Systemwechsel in Deutschland geträumt haben, notfalls mit Waffengewalt.

Anfang Dezember wurden bei einer großangelegten ersten Razzia in elf deutschen Bundesländern, in Österreich und in Italien bereits 25 Angehörige der mutmaßlichen Terrorgruppe festgenommen. Unter ihnen war auch einer mutmaßlichen Anführer des Netzwerks, Heinrich XIII. Prinz Reuß. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen die Szene wegen des Verdachts der Bildung einer terroristischen Vereinigung. Bei den Durchsuchungen Anfang Dezember wurden insgesamt 93 Waffen, darunter Gewehre und Revolver, gefunden. (red, 22.3.2023)