Bei einer Razzia im Dezember 2022 wurde Heinrich XIII. Prinz Reuß in Frankfurt verhaftet. Er soll einer der Anführer des "Reichsbürger"-Netzwerks gewesen sein. Foto: APA/dpa/Boris Roessler

Laut den deutschen Medien "Spiegel" und "Süddeutsche Zeitung" kam es am Mittwochmorgen bei einer zweiten Razzia in der "Reichsbürger"-Szene in Reutlingen, Baden-Württemberg, zu Schüssen auf Einsatzkräften. Eine Person, bei der eine Durchsuchung stattfand, soll die Schüsse abgegeben haben. Sie soll festgenommen worden sein. Ein Beamter soll bei dem Vorfall leicht verletzt worden sein. Laut dem "Spiegel" wurde der Polizist ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand sei stabil.

Insgesamt fanden am Mittwoch Durchsuchungen bei 19 Personen in sieben deutschen Bundesländern und in der Schweiz statt. Nach Informationen des WDR, NDR und der "Süddeutschen Zeitung" befinden sich unter den 19 Personen fünf weitere Beschuldigte. Sie sollen aus Bayern, Sachsen und Niedersachsen kommen. Die übrigen 14 Personen sollen bislang nicht als Beschuldigte, sondern als Zeugen gelten. Bei einigen der Dursuchten sollen illegale Waffen vermutet werden.

Nach Recherchen der deutschen Medien sollen unter den durchsuchten Personen auch mehrere aktive Polizeibeamte und Soldaten sein. Einige von ihnen sollen weitere Netzwerke und Gruppen gebildet haben, die ebenfalls von einer extremen Staatsfeindlichkeit geprägt sein sollen. Die mutmaßlichen Mitglieder der "Reichsbürger"-Szene sollen nach Angaben der Ermittler von einem Systemwechsel in Deutschland geträumt haben, notfalls mit Waffengewalt. (red, 22.3.2023)