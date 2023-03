Auch andere europäische Staaten diskutieren bereits den künftigen Umgang mit synthetisch hergestellten HHC-Produkten. Foto: Reuters

Kaum ein Growshop hatte es in den letzten Monaten nicht ins Sortiment genommen: Cannabis mit dem Wirkstoff Hexahydrocannabinol (HHC). Die Substanz ist vor allem unter Jugendlichen populär, weil sie tatsächlich berauschend wirkt, ähnlich dem verbotenen Wirkstoff Tetrahydrocannabinol (THC). Nun kündigt das Gesundheitsministerium an, HHC als neue psychoaktive Substanz einzustufen.

Die Herstellung und der Handel mit dem neuen "legal high" werden damit verboten, der Besitz und der Konsum bleiben aber weiterhin straffrei. Die neue Regelung tritt bereits ab Donnerstag in Kraft.

Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) sagt, sie soll so lange gelten, "bis wir ausreichend Erkenntnisse über die gesundheitlichen Folgen haben". Experten hatten in den vergangenen Monaten die Sorge ausgesprochen, dass HHC im Vergleich zu THC und CBD kaum erforscht sei.

Unproblematisch, weil legal?

Hinzu kommt, dass aufgrund der Legalität bei Jugendlichen oft das Gefühl entstanden ist, der Stoff sei unproblematisch und man könne nicht abhängig werden, sagt die Gesundheitspsychologin Lisa Wessely vom Suchthilfeverein Dialog zum STANDARD. Auch konnte es vorkommen, dass HHC bei THC-Drogentests falsch positive Ergebnisse lieferte.

Wird HHC direkt aus der Cannabis-Pflanze extrahiert, unterliegt es bereits dem Suchtmittelgesetz, heißt es aus dem Gesundheitsministerium. Die verkauften Produkte werden daher meist im Labor synthetisch aus THC oder Cannabidiol (CBD) extrahiert – anders als etwa gänzlich künstliche Cannabinoide, sogenanntes Spice.

In Finnland wurde HHC bereits als neue psychoaktive Substanz eingestuft, in Belgien und in Ungarn wird dies in Kürze erwartet. Auch andere europäische Staaten diskutieren bereits den künftigen Umgang mit synthetisch hergestellten HHC-Produkten. (Muzayen Al-Youssef, 22.3.2023)