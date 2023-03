Die Feuerwehr musste zunächst die Straßenbahngarnitur sichern, um die Passagiere aus dem Zug zu holen. Foto: APA/STADT WIEN/FEUERWEHR

Wien – Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es Mittwochvormittag in Wien-Brigittenau gekommen. Ein Lkw krachte bei der Kreuzung Marchfeldstraße und Leystraße in eine Straßenbahngarnitur, drei Passagiere und der Straßenbahnfahrer erlitten dabei leichte Verletzungen, darunter Prellungen. Der Lkw wurde von der Feuerwehr so weit wieder fahrtüchtig gemacht, um ihn von der Unfallstelle zu entfernen.

Laut Wiener Linien kam es in dem Bereich zu Behinderungen der Straßenbahnlinien 2, 31 und 33. Die Feuerwehr sicherte zunächst die Straßenbahngarnitur, um die Passagiere aus dem Zug zu holen. Die ausgelaufenen Betriebsmittel wurden gebunden, und schlussendlich dichtete die Techniksondereinsatzgruppe die Druckluftbremsanlage des Lkw ab, damit das Schwerfahrzeug von der Unfallstelle gefahren werden konnte. Ansonsten wäre nur eine Abschleppung möglich gewesen. (APA, 22.3.2023)