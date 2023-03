Julia Willmann & Alexandra Junge (Ill.), "Ganz oben fliegt Lili". € 15,50 / 144 Seiten. Peter Hammer Verlag, Wuppertal 2023. Ab 8 Foto: Peter Hammer Verlag

Gerade erst ist sie geschlüpft, und schon spürt sie den uralten Ruf aller Schwebfliegen Richtung Alpen. Also fliegt Lili sofort los – und knallt gegen eine Fensterscheibe: "Se*tsam. Wo bin ich da b*oß reingerempe*t?" Der Sprachfehler infolge der Kollision bleibt ihr zwar, die Orientierung aber kommt zurück. Und so kann die abenteuerliche Reise in den Süden beginnen. Bei der du die k*eine gewitzte F*iege *i*i *iebend gern und meist auf guten Winden durch eine blühende Welt – und manche Gewitter – begleiten wirst. Dabei wirst du den Steinkauz Ludwig kennenlernen, den lädierten Käfer Knorrte, eine Gruppe beschwipster Fruchtfliegen, geschäftstüchtige Kakerlaken, schöne Schmetterlinge und schnelle Schnecken. Du wirst viel staunen und lachen. Und dabei auch noch lernen, dass wir der unscheinbaren Schwebfliege ziemlich viel verdanken, ist sie doch neben der Biene die wichtigste Bestäuberin der Welt.