Das Parteipräsidium hat am Mittwoch entschieden, dass neben Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil weitere Personen an der Wahl um den Parteivorsitz teilnehmen können

Hans Peter Doskozil brachte mit seiner offiziellen Bewerbung um den SPÖ-Vorsitz die Sache ins Rollen. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Wien – Die SPÖ wird ihre Mitgliederbefragung über den Parteivorsitz schon am Tag nach der Salzburger Landtagswahl starten, das heißt am 24. April. Wie Parteichefin Pamela Rendi-Wagner in einer Pressekonferenz nach dem Präsidium mitteilte, kann man bis 10. Mai die Stimme abgeben. Am 3. Juni soll dann die Vorsitzfrage bei einem Bundesparteitag endgültig geklärt werden.

Zudem wurde klargestellt, dass es mehrere Kandidaten geben könne, also nicht nur Amtsinhaberin Pamela Rendi-Wagner und den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil. Nur eine Parteifunktion ist Voraussetzung für eine Kandidatur. Nach derzeitigem Stand gibt es fünf Bewerber, wie Schriftführerin Selma Yildirim mitteilte. Neben den Favoriten ist bisher nur das Interesse des Wiener Bezirksfunktionärs Nikolaus Kowall öffentlich bekannt geworden.

Stichtag am kommenden Freitag

Der Stichtag wurde mit kommendem Freitag festgelegt. Wer bis dahin ordentliches Mitglied ist, ist wahlbeteiligt. Abgestimmt wird elektronisch oder alternativ per Brief. Abgewickelt wird der Prozess von der Wahlkommission mit Begleitung eines Notars. Am Montag sollen ein weiteres Präsidium und in letzter Konsequenz der Vorstand das Prozedere abschließen.

Vor Beginn des Parteipräsidiums zeichnete sich bereits ab, dass man neben der Amtsinhaberin Rendi-Wagner und dem burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil weitere Kandidatinnen und Kandidaten zur Abstimmung zulassen würde. Am Dienstag hatte sich der Wiener Bezirkspolitiker Nikolaus Kowall selbst ins Rennen gebracht. (APA, red, 22.3.2023)