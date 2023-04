Das Flatiron Building in New York wurde versteigert. Diese Meldung machte in den letzten Wochen die Runde, gehört das Gebäude im Big Apple doch wohl zu den bekanntesten der Stadt. Der eigenwillige Grundriss, der an ein Bügeleisen erinnert, gab ihm seinen Namen und fasziniert Besucherinnen und Besucher der amerikanischen Metropole. Mit etwas Kleingeld (190 Millionen Dollar) hätte es Ihres sein können!

New York hat viele dieser außergewöhnlichen Gebäude zu bieten – vom bronzefarbenen Trump-Tower über zahlreiche berühmte Wolkenkratzer bis hin zum Guggenheim-Museum von Frank Lloyd Wright. Egal ob der Protz, die Höhe oder der Grundriss – es gibt viele Gründe, warum einen bestimmte Gebäude nicht mehr loslassen.

Superlative oder Durchschnitt

Höher, größer, spektakulärer – diese Superlative treffen vielfach auf architektonische Bauten zu. Mögen derartige Gebäude auch wirklich faszinierend sein, wie zum Beispiel das Bahrain World Trade Center in Manama, die Absolute World Towers in Toronto, die Al Bahar Towers in Abu Dhabi und, und, und, so sind sie für manche Menschen zu futuristisch und leblos. Dagegen können manche sakralen Gebäude wie die Scheich-Zayed-Moschee in Abu Dhabi, die Blaue Moschee in Istanbul, die Sagrada Família in Barcelona oder das Sacré-Cœur de Montmartre in Paris als Orte, die vielleicht nicht unbedingt Ruhe ausstrahlen ob der zahlreichen Touristinnen und Touristen, aber dennoch erholsam und friedlich wirken.

Nicht nur Häuser können faszinieren. Welche Bauten beeindrucken Sie? Foto: imago images/allOver/TPH

Aber es braucht nicht zwangsläufig berühmte Gebäude, die Faszination auf den Betrachter oder die Betrachterin ausüben. So können auch Bauten wegen des Designs, der Funktion oder der Bauart beeindrucken. Zum Beispiel kann man sich in Wien an zahlreichen Jugendstilbauten erfreuen, aber auch traditionelle japanische Häuser, sogenannte Minka, oder die typischen falunroten Hütten in Schweden kann man genauso faszinierend finden wie architektonische Meisterleistungen.

Und neben all den spannenden, schönen und imposanten Gebäuden gibt es auch noch Funktionsbauten, die wie Wunderwerke wirken. So zählt zum Beispiel die 164 Kilometer lange Danyang–Kunshan-Brücke in China zu den längsten Brücken der Welt. Aber auch die vergleichsweise kurze Öresundbrücke mit knapp acht Kilometer Länge kann Menschen beeindrucken, da sie über Teile der Ostsee Schweden und Dänemark miteinander verbindet. Schier Unmögliches wurde weltweit bereits gebaut, aber welche Konstruktionen haben einen bleibenden Eindruck bei Ihnen hinterlassen?

Von welchen Bauten waren Sie beeindruckt?

Was ist das Besondere daran? Welches Gebäude fasziniert Sie, haben es aber noch nie in echt gesehen? Was macht für Sie den Reiz aus, berühmte Bauten zu besichtigen? Oder betrachten Sie Bauwerke gar nicht isoliert, sondern in ihrer Einbettung in die Umgebung? Berichten Sie im Forum! (wohl, 11.4.2023)