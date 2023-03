19.40 REPORTAGE

Re: Generation Glücksspiel – Wie junge Serben ihre Zukunft verzocken Tausende Spiel- und Wetthallen sowie verschiedene Online -Casinos locken in Serbien vor allem junge Männer an. Doch die Hoffnung auf das schnelle Geld treibt sie oft in die Spielsucht, während die Gewinne dubiose Geldverleiher einstreifen. Bis 20.15, Arte

20.15 TARANTINO

Django Unchained (USA 2012, Quentin Taran tino) Der als Zahnarzt getarnte Kopfgeldjäger Dr. King Schultz (Christoph Waltz) und der von ihm befreite Sklave Django (Jamie Foxx) machen als Kopfgeldjäger gemeinsame Sache. Quentin Tarantinos zweite Oscar -prämierte Zusammenarbeit mit Waltz.

Bis 22.50, ORF 1

20.15 DOKU & DISKUSSION

Bye-bye Beton – Nachhaltiges Bauen fundamental neu denken Eine Doku stellt mit einer Reise durch Deutschland, Österreich und die Schweiz die spannendsten Projekte, Baustellen und Gebäude in Sachen nachhaltiges Bauen vor. Danach diskutiert Gert Scobel ab 21.00 Uhr zum Thema Die neue Stadt. Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Jeder Zentimeter zählt – Der drohende Tod des Neusiedlersees Noch nie seit Beginn der zeitgenössischen Messreihe war der Pegel des Neusiedler Sees so niedrig wie heute. Eine Reportage über viele Ursachen und wenige Maßnahmen.

Bis 22.00, ORF 2

21.45 SERIENSTART

Blackport (1–4/8) (ISL 2021, Gísli Örn Garðarsson, Björn Hlynur Haraldsson) Im Island der 1980er-Jahre will das Parlament die Fischfangquoten privatisieren. Die ehrgeizige Harpa will dies nützen, um mit Mann, Liebhaber und Freunden ein kleines Fischerei-Imperium aufzubauen. Und dafür ist ihr fast jedes Mittel recht. Dargestellt wird sie von Nína Dögg Filippusdóttir, einer der erfolgreichsten Schauspielerinnen Islands, die auch am Drehbuch zu der achtteiligen Serie mitgearbeitet hat. Bis 0.50, Arte

Versucht, ihre Tochter irgendwo unterzubringen, während sie arbeitet: Kristín Þóra Haraldsdóttir in der isländischen Serie "Blackport", Arte, 21.45 Uhr. Foto: Asgeir Helgi Thrastarson / Vesturport

22.30 MAGAZIN

Eco Banken im Stress: Droht jetzt eine neue Finanzkrise? / Grüne Halbwahrheiten: Will die Wirtschaftskammer den Klimaschutz ausbremsen? / Der verbesserte Mensch: Wie Exoskelette die Arbeitswelt revolutionieren. Bis 23.05, ORF 2

23.05 GESPRÄCH

Auf dem Roten Stuhl mit Gery Seidl Bernhard Egger begrüßt Kabarettist Gerry Seidl zum Gespräch Auf dem Roten Stuhl, wo er von seiner Zeit als Bauleiter ebenso erzählt wie von seinen Anfängen als Schauspieler. Groove-Meister Egger setzt sich für den musikalischen Teil natürlich selbst ans Schlagzeug.

Bis 0.10, ORF 3

23.05 TALK

Stöckl Der deutsche Sänger Herbert Grönemeyer, Ex-Sportfunktionär Hannes Kartnig, Ordensfrau Melanie Wolfers und ORF -Moderatorin Silvia Schneider mit Vater Walter sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2