Die Fahrzeuge wird man sich selbst zusammenbauen können. Foto: 2K

Am Mittwoch verkündete der Games-Publisher 2K ("WWE 2K", "NBA 2K", "Borderlands"), dass man bereits im Mai das Rennspiel "Lego 2K Drive" veröffentlichen wird. Die Kooperation mit der bekannten Spielzeugmarke soll eine breite Spielerschaft ansprechen.

Verkaufsschlager

Lego ist mittlerweile auch im Videospielbereich eine etablierte Marke. Zuletzt konnte sich 2022 das Spiel "Lego Star Wars: Die Skywalker Saga" gleich zum Start rund 3,2 Millionen Mal verkaufen. Ob sich das auch ohne zugkräftige Filmlizenz wiederholen lässt, muss abgewartet werden, ambitioniert klingt das neue Projekt in jedem Fall.

"Lego 2K Drive" wird von Visual Concepts entwickelt, die davor vor allem an Sportspielen gearbeitet haben, darunter auch das dieser Tage erscheinende "WWE 2K23". Das neue Projekt des Spielestudios soll ein waschechtes Open-World-Rennspiel werden. In diesem wird man sehr unterschiedliche Abschnitte bereisen und an unzähligen Rennen teilnehmen dürfen, wie man das in Serien wie "Need for Speed" oder "Forza" zuletzt etwas realistischer erleben konnte.

Die Strecken dürften wohl auch dank der Lego-Lizenz einige Überraschungen parat halten. Foto: 2K

Natürlich findet sich auch ein Multiplayer-Modus im Spiel, in dem man verschiedene Minispiele, Herausforderungen und ebenfalls Rennen gemeinsam fahren können wird. Auch einen kooperativen Modus soll das Spiel beinhalten. Was dieser ermöglicht, wollten die Entwickler zur Ankündigung des Spiels allerdings noch nicht verraten. Auf einem Screenshot sieht man ein Autokino – vielleicht eine Möglichkeit im Spiel, gemeinsam die Welt zu erkunden.

Baukastensystem

Es wäre kein Lego-Spiel, wenn das Zusammenbauen von Dingen nicht ein Bestandteil der Idee wäre. In diesem Fall lassen sich die fahrbaren Untersätze selbst gestalten. 1.000 einzigartige Lego-Steine sollen zur Verfügung stehen, um sich vom Formel-1-Auto bis hin zum Monstertruck jedes Fahrzeug zusammenbauen zu können.

Erscheinen wird das Spiel am 19. Mai 2023 – und zwar für PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series. (red, 23.3.2023)