Die beiden Männer nutzten die Freiheit für einen Abstecher im Pancake-Lokal. Foto: AP / Diane Bondareff

Washington – Im US-Bundesstaat Virginia sind zwei Männer auf skurrile Weise aus einem Gefängnisgebäude ausgebrochen – und nur Stunden später in einem nahegelegenen Pancake-Lokal wieder gefasst worden. Die Polizei der Stadt Newport News teilte mit, die zwei Insassen seien in einem weniger gesicherten Nebengebäude des eigentlichen Gefängnisses untergebracht gewesen.

Sie hätten dort eine "Konstruktionsschwäche" ausgenutzt und mit "primitiven" Werkzeugen – zusammengebaut aus einer Zahnbürste und einem Metallgegenstand – ein Loch in die Wand gemacht. Durch die Öffnung seien sie entflohen. Draußen seien sie über eine Mauer geklettert und hätten so das Gelände verlassen.

Festnahme in Pancake-Lokal

Am Montagabend (Ortszeit) seien der 37-Jährige und der 43-Jährige bei einer Kontrolle als vermisst gemeldet worden. In den frühen Morgenstunden am Dienstag seien sie in einem Pancake-Lokal im Nachbarort gefasst worden. Andere Bürger hätten sie dort gesehen und die Polizei verständigt. Die Polizei hatte zuvor Fotos der Ausbrecher veröffentlicht.

Eine Sprecherin der örtlichen Polizei sagte am Mittwoch auf Anfrage, sie könne sich aus Sicherheitsgründen nicht näher dazu äußern, wie es den Männern genau gelang, mit ihrem Zahnbürsten-Werkzeug die Wand zu durchdringen und am Ende zu entkommen. Bis alle derartigen "Konstruktionsschwächen" in dem Gebäude identifiziert und behoben seien, könne man keine weiteren Angaben dazu machen.

Die beiden Männer waren wegen verschiedener Anklagen in Haft, darunter Missachtung des Gerichts, Verletzung von Bewährungsauflagen, Kreditkartenbetrugs, Diebstahls und Besitzes von Einbruchwerkzeug. Nun werden sie auch wegen ihrer Flucht belangt. (APA, 22.3.2023)