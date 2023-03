Gärten und Parkanlagen sollen künftig wassersparender gepflegt werden. Foto: APA / AFP / BELGA / Direk Waem

Bozen – Aufgrund anhaltender Trockenheit hat Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher (SVP) eine Verordnung unterzeichnet, in der zum Wassersparen aufgerufen wird. Der Aufruf richte sich an alle "Wassernutzenden", vor allem aber an die Landwirtschaft, teilte das Land am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Schritt erfolgte, um Engpässe in der Trinkwasserversorgung zu vermeiden und die Wasserressourcen im Land, in den Nachbarprovinzen und Regionen zu schonen, wie es hieß.

Es solle das "Bewusstsein für den Wert der derzeit spärlich vorhandenen, lebensnotwendigen Ressource Wasser" in der Bevölkerung gesteigert und für den "umsichtigen Umgang mit Wasser" geschärft werden, wurde betont. Neben der Landwirtschaft richte sich die Verordnung insbesondere an alle, die Gärten oder Parkanlagen besitzen oder bewirtschaften. Untersagt sei ab sofort auch jede Art technischer Beschneiung. (APA, 22.3.2023)