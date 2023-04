"Wow – diese Kurven. Wahnsinn!", entfuhr es Manuel Liebkind begeistert. Gerade hatte er einen Bildband mit historischen Ansichten der kurvigen, mondänen Riviera durchgeblättert. Wo war sie hin, die goldene Ära der Wunder? Freund Bouquiniste wandte schmunzelnd ein, ob "man heute eigentlich noch Kurven sagen dürfe". Und nein, sie schmökerten nicht in Alben irgendeines Bikini-Atolls à la Mae West oder Brigitte Bardot. Besagte Kurvenkunde betraf die Küstenstraße der Côte d’Azur, genauer gesagt die Anfänge der Grand Prix.

In Edward Quinns Monaco Motor Racing vermengt sich Noblesse mit Speed, Stil mit Charme, Auto mit Erotik, Chromjuwelen mit Kronjuwelen, Monegassen und Geldadel im Paarlauf mit Celebrities, die man guten Gewissens wirklich noch als solche apostrophieren konnte. Damals war es für Gentlemen selbstverständlich, Damen den Wagenschlag zu öffnen, in den Mantel zu helfen, Türen nicht auf die Nase knallen zu lassen. Au contraire zur dekretierten Unachtsamkeit heutiger Tage, an denen selbst verbale Beachtung – abgesehen vom bizarren Tag des Kompliments – verboten zu sein scheint. Quinns Fotoalbum ist eine wunderbare Reminiszenz an das Kopfsteinpflaster des Fürstentums, die Eleganz der Boliden und Piloten, Anmut von Grace Kelly, Verve von Asphaltcowboys eines Sterling Moss oder Juan Manuel Fangio et alii.

Erregung im Verkehr

Edward Quinn, "Monaco Motor Racing". € 100,- / 244 Seiten. Delius-Klasing-Verlag 2023

Mitchell Bergeron, "Harley Davidson 120 Jahre". € 54,- / 288 Seiten. Delius-Klasing 2023

Stefan Amato (Hrsg.), "Tour de Rad". € 46,- / 272 Seiten. Verlag Die Gestalten 2023

Thomas Hoepker, "The Way It Was. Road Trips USA". € 46,- / 192 Seiten. Steidl-V. 2023 Foto: Lukas Friesenbichler

Apropos Geschichte: Mitch Berderon lässt in seiner neuen Publikation 120 Jahre Harley Davidson Revue passieren; von ersten Vehikeln aus der sprichwörtlichen Garage bis hin zu aktuellen Bikes, die auch heute noch für Erregung im Verkehr sorgen. Mit dem Einwand "Darf man heute eigentlich noch Verkehr sagen?", warf sich Liebkind fast schon auf den Highway zur Hölle. Autsch.

Im Sinne der Nachhaltigkeit wird empfohlen, sich auf den Fahrradsattel zu schwingen. Stefan Amato zeigt in seinem Velo-Führer Tour de Rad legendäre Pfade durch Tibet, Patagonien, Vietnam, Sizilien, die USA. Höchste Empfehlung für Pedalritter, aber für echte, nicht für solche, die, wie Max Raabe auf seinem neuen Album, "unter Strom" stehen, wenn sie den Zebrastreifen überqueren. "Und läuft es nicht, wie ich hoff, probier ich Wasserstoff", singt genial der Crooner. Wasserstoffblond? "Ja, derfen S’ des denn?"

Abschließend reichte Bouquiniste seinem Freund fotografische Erinnerungen von Thomas Hoepker: The Way It Was, Road Trips USA. Spannend fand Liebkind eine Serie abgedeckter Parkuhren unter Patronanz eines Verkehrsteilnehmer schützenden Jesus. Da entsann sich Liebkind eines Statements einer lieben Freundin, die einst scherzte: "Warum eigentlich Weihnachten feiern, wo doch jeden Tag irgendwo auf der Welt ein Mann auf die Welt kommt, der sich bald für Gott hält." (Gregor Auenhammer, 14.4.2023)