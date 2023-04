Eine Art Masterplan für individuelle Mobilität in Europas Städten müsse her, Perspektive: 2050. Das ist näher, als man glaubt. Wir haben Heinz Hollerweger zu seinem Ansatz befragt

Heinz Hollerweger, Jahrgang 1953, im steirischen Domizil vor seinem Morgan Threewheeler. In gewisser Weise eine Form alternativer Mobilität. Der gebürtige Linzer war Audi-Urgestein und dort zuletzt bis März 2016 Geschäftsführer der quattro GmbH, heute Audi Sport GmbH. Foto: Andreas Stockinger

Wenn einer so lange mitten im Geschehen steht, so tief in der Mobilitätsbranche wurzelt, bekommt er ganz eigene Einblicke und macht sich eine eigene Meinung von dem, was war, was ist und was noch kommen mag. 2050 ist – wegen des Fahrzeugaltbestands – die zeitliche Perspektive der hier vorgestellten Überlegungen, und es geht Heinz Hollerweger darum, die Mobilitätswende inklusive Güterverkehrs etwas anders, gesamtheitlicher zu denken.

Wir picken davon nur ein paar autorelevante Gedanken heraus, Ausgangsbasis: So kann es nicht weitergehen in unseren Städten. Doch nicht die Autos müssten raus, sondern andere als bisherige rein, leichtere, kleinere, sparsamere. Mit Corona habe sich ja auch weltweit gezeigt, dass öffentliche Verkehrsmittel (ÖPNV) und das Fahrrad keine allein selig machende Antwort seien. Hollerweger: "Eine Mobilitätswende, die sich nur auf eine Verschiebung zwischen existierendem Individualverkehr und ÖPNV konzentriert, wird scheitern."

Statistisch sei das insofern untermauert, als 80 Prozent der Leute das individuelle Vorankommen (neben dem Auto die Fortbewegung auf Schusters Rappen, per (E-)Fahr- und Motorrad, zu Wasser, in der Luft etc.) favorisieren, die restlichen 20 Prozent finden Öffis in ihren Erscheinungsformen sexy. Der Emotionskompass schlägt also ganz klar und heftig in Richtung Individualverkehr aus: selbst bestimmen, wo/wann/womit man unterwegs sein will.

2050 also. Mobilität müsse man denken vor dem Hintergrund der "Pain-Points" Energieverbrauch, CO 2 , Abgaskonzentration, Bodenversiegelung, Verödung der Städte, Parkraumproblematik und Lärm. "Könnte man daraus einen Gesamtrahmen stricken, ließe sich damit die Mobilität der Zukunft gestalten." Dabei sei auch zu bedenken, dass die Notwendigkeit, mit dem Auto zur Arbeit zu kommen oder Einkäufe zu tätigen, abnehme (Homeoffice, Digitalisierung, Online-Shopping etc.), dafür aber emotionale Bedürfnisse, wie die Freizeit sinnvoll mobil zu nutzen, zunähmen. "Dafür brauchen wir Verkehrsmittel, die die emotionale Seite bedienen, aber auch die ökologische und ressourcenmäßige."

Europa müsse die Richtung vorgeben, sonst sehe es düster aus für den heute noch mächtigen Mobilitätsindustriezweig, und China mache das Rennen – vermutlich sei dies überhaupt der letzte Schuss. "Will Europa eine Chance haben, muss es Rahmenbedingungen für 2040, 2050 schaffen. Ich bin überzeugt: Wenn diese einen gesamtökologischen und -ökonomischen Sinn ergeben, würden die von anderen Regionen, Asien, USA, übernommen. Aus unseren Problemstellungen mit dem Thema Mobilität neue Lösungen zu entwickeln wäre sinnvoll." Und ja, leider: Bei der latenten Technologiefeindlichkeit der Politik sei Skepsis angebracht.

Städte wieder lebenswert machen

Wie das stadtschonende Auto im Europa von 2050 aussieht? "Es wäre vermessen, zu sagen, ich wüsste das. Wovon ich aber schon eine Vorstellung habe, ist, dass der Energieverbrauch von heute rund 20 kWh / 100 km bei E-Autos deutlich, auf drei, vier, fünf kWh runtergehen könnte, womit sich die Lücke zum E-Bike mit ca. 0,5 kWh / 100 km Verbrauch schlösse. Dass der Ressourcenverbrauch bei der Herstellung deutlich reduziert, die Fahrzeugmasse (heute im Schnitt 1,8 t, bei E-Autos noch mehr) deutlich verringert und der Parkraum- und Flächenbedarf im urbanen Bereich erheblich reduziert werden müsste. Macht man diesen Rahmen auf, habe ich großes Vertrauen in die Technik. Die schaffen da emotionale Fahrzeuge – vielleicht auch in einer Form, die wir uns noch gar nicht vorstellen können. Man muss nur das Technik- und Kreativpotenzial, das in Europa nach wie vor existiert, entfesseln, im Bereich der neuen Rahmenbedingungen."

Die bisherigen Microcars, wie etwa der Mobilize Duo von Renault, sind nicht die Lösung, sie rechnen sich (noch) nicht. Aber eine vage Ahnung geben sie vielleicht schon. Unabdingbare Voraussetzung für Hollerweger: "Car2x (Fahrzeuge kommunizieren untereinander und mit ihrer Umwelt, Anm.) muss in einem Schwung verbindlich Vorschrift werden. Das bewirkt Unfallvermeidung, die Autos könnten dann viel kleiner, leichter werden, einer der Haupttreiber der heutigen großen Fahrzeuggewichte ist ja die Sicherheit." Und Europa müsse dabei die Standards vorgeben, "sonst macht es wer anderer".

Die 2050er-Argumentation hat viele Stärken, aber auch verzwickte Schwächen. Wohin etwa mit den größeren Autos, mit denen die Familien zum Wochenende in den Urlaub fahren? "Park-Hubs am Stadtrand." Leistbar? "Davon gehe ich aus."

Geht in Europa das Licht aus oder nicht?

Und apropos schützenswerte Städte, nehmen wir in Italien aufs Geratewohl Triest (Altösterreich am Meer), Gubbio (Mille Miglia) oder Perugia (große Perugino-Ausstellung): Wie sollte man dort Ladeinfrastruktur unterbringen, ohne die historische Bausubstanz ernsthaft zu schädigen? "Kommt man auf Verbräuche von drei, vier, fünf kWh / 100 km, ist ein Batterie-Swapping-System ein Lösungsansatz. Ich würde auch nicht ausschließen, dass es neue und andersartige technische Lösungen gibt. Aber da kann man die Batterie in der Wohnung laden."

Schon. Nur: Machen das Hunderte zugleich, wo bereits jetzt bei geringeren Anlässen das Stromnetz in ganzen Vierteln zusammenbricht ... Aber wer kennt schon das Italien von 2050. Oder die flinken sauberen kleinen Autos in unseren Städten dann. (Andreas Stockinger, 4.4.2023)